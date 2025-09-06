İmamoğlu "İstanbullulara müjdem var" diyerek duyurdu!

İmamoğlu "İstanbullulara müjdem var" diyerek duyurdu!
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, imar sorununa karşı önemli bir adımı hayata geçirdiklerini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin resmi sosyal medya X (Twitter) hesabından "İstanbullulara bir müjdem var" diyerek duyurdu.

İmamoğlu, çatı katlarının artık bağımsız birim olarak hayata geçirilebileceğini söylediği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

ekran-goruntusu-2025-09-06-210415.png

“İstanbullulara bir müjdem var. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir düzenlemeyi İBB olarak hayata geçirdik. Çatı katları artık bağımsız birim olarak kullanılabilecek, imar artışı olmadan belli tasarım ilkelerine uyarak yapılacak düzenleme kentsel dönüşüme hız katacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

