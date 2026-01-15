İliç davasında reddi hâkim talebi reddedildi


İliç’te 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davada, ailelerin mahkeme heyetinin tarafsız olmadığı gerekçesiyle yaptığı reddi hâkim talebi Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Halktv.com.tr/Özel Haber Cengiz Karagöz

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024’te Anagold Madencilik’e ait altın madeninde meydana gelen, yığın liç alanının çökmesi sonucu 9 işçinin yaşamını yitirdiği faciada açılan davada kritik bir gelişme yaşandı. Ailelerin, mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle yaptığı reddi hâkim talebi reddedildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5. duruşması 6 Ocak’ta yapılmış, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına, adli kontrolle serbest bulunan sanıkların da mevcut yükümlülüklerinin sürmesine karar vermişti. Duruşma 17 Şubat saat 09.00’a ertelenmişti.

Bu duruşmada, hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız’ın ailesinin vekili Avukat Ümit Altaş, mahkeme başkanı Y.Ö'ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuş, yargılamada tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini savunmuştu.

Altaş, faciada sorumluluğu bulunduğu öne sürülen Cengiz Yalçın Demirci’nin mahkeme huzuruna getirilmediğini hatırlatarak, mahkeme başkanının AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile Meclis’te çekilmiş bir fotoğrafını dosyaya sunmuştu.

Avukat Altaş, söz konusu Meclis ziyareti ile sanık Demirci hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması arasındaki zamanlamaya dikkat çekerek reddi hâkim talebinde bulunmuş, davanın bir üst mahkemeye gönderilmesini istemişti. Savcılık da bu talebin değerlendirilmek üzere üst mahkemeye gönderilmesi yönünde mütalaa vermişti.

ÜST MAHKEME REDDETTİ

Dosyayı inceleyen Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise ailelerin mahkeme heyetinin reddine ilişkin talebini oy birliğiyle reddetti.

Kararda, “fotoğrafta yer aldığı ileri sürülen kişilerin dosyada bahsi geçen şirket ile fiilî ya da organik bir bağlantısının ortaya konulmadığı, ayrıca mahkeme heyetinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek somut bir bulgunun bulunmadığı” denildi.

Mahkeme, kararın itiraza açık olduğunu belirterek, başvurunun Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılabileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

