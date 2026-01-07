İlçe ilçe gezen firari, hurda aracın bagajında enselendi!

Yayınlanma:
İzmir'de hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs kılık değiştirip ilçe ilçe gezerken en son bir hurda aracın bagajında yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında beş ayrı "Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, toplamda 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kırk üç yaşındaki Doğan O.’nun, yakalanmamak amacıyla sürekli kılık değiştirdiği ve farklı ilçelerde gizlendiği belirlendi.

GİZLENMEK İÇİN HURDA ARAÇ TERCİH ETTİ

Emniyet güçleri, Doğan O.’nun son olarak Karabağlar ilçesinde olduğu ve buradan il dışına kaçma hazırlığı yaptığı bilgisine ulaştı. Hareket alanını daraltan polis ekipleri, şüphelinin saklanabileceği noktaları tek tek kontrol altına aldı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda firari şahsın, gizlenmek amacıyla hurda bir aracı tercih ettiği ortaya çıktı.

SONUNDA ENSELENDİ

Gerçekleştirilen operasyonla Doğan O., saklandığı hurda aracın bagaj kısmında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak:DHA

