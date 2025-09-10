İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda meydana geldi. Efe Egemen E. (24) idaresindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada Efe Egemen E. ile yanındakilerden Devrim E. (48) hayatını kaybetti, 2 kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Efe Egemen E. ve Devrim E.’nin cenazeleri ise otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.