İki er sıvı kaybından şehit düşmüştü! CHP'li Bağcıoğlu'ndan 13 kritik soru

Hatay ‘da bulunan İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda iki asker, yüksek ateş ve bulantı şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu. 2 şehidin ilk otopsi raporunda ölüm nedeni olarak aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği gösterilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda iki askerin şehit olmasına ilişkin, olayın üzerinden 30 gün geçmesine rağmen kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapılmadığını ifade etti ve duruma tepki gösterdi. Bağcıoğlu, acı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, soru işaretlerine dikkat çekti ve “İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda yaşanan üzücü olaya ilişkin aşağıdaki sorulara yanıt içeren 'Tahkikat Sonuç Raporu'nu bekliyoruz. TBMM'de bu olayla ilgili araştırma komisyonu kurulması reddedilmiş olsa da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın iç denetim ve tahkikat süreçlerinin, hangi makama ulaşırsa ulaşsın, kamuoyunu tatmin edecek şekilde bağımsız ve şeffaf yürütülmesi hayati önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

“ADALETİN GECİKMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Bağcıoğlu, açıklamasının devamında ihmal zincirini vurgulayarak “Esasen barış şartlarında, barış garnizonunda ve rutin eğitim çevriminde meydana gelen bu müessif olayın idari tahkikatının Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılması daha uygun olabilirdi. Bu 'kurumsal ihmal zinciri'nde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında adaletin gecikmesi veya eksik tecelli etmesi kabul edilemez." sözlerini sarf etti.

"MUHTEMEL SAĞLIK RİSKLERİ KONUSUNDA UYARDI MI?"

CHP’li Bağcıoğlu, yaşanan üzücü olayla ilgili şu soruların cevap beklediğini ifade etti:

"1. Erlerin uzun süre güneş altında bekletilmesinin nedeni nedir? İddia edildiği gibi, birkaç erin firar girişimi yüzünden tüm bölüğün cezalandırılması doğru mudur?

2. Güneş altında, yönergelere ve idari emirlere aykırı şekilde uzun süre bekletme talimatını kim verdi? Bu emri fiilen kim uyguladı?

3. Tüm sıralı amirler ve rütbeli personel, erlerin bu şekilde güneş altında tutulduğunu fark etmedi mi? Fark ettiyse neden müdahale etmedi?

4. Birlik Komutanı, güneş altında uzun süre kalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini öngöremedi mi? Bu durum komuta ve sevk-idare zafiyetini göstermiyor mu?

5. Birinci Basamak Sağlık Merkezinde görevli tabipler, olumsuz hava koşullarını takip ederek birlik komutanını personele yönelik muhtemel sağlık riskleri konusunda uyardı mı?

“CİDDİ BİR KOMUTA ZAFİYETİ DEĞİL MİDİR?”

6. Birlikte içme suyu yetersizliği olduğu, askerlerin kantinden para ile su almak zorunda kaldığı doğru mu?

7. Eğer bu doğruysa, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dahil olmak üzere sıralı komutanlıklar neden zamanında lojistik açıdan düzeltici tedbirler almadı?

8. Alay Komutanlığı’nda ilk tıbbi müdahale kim tarafından yapıldı?

9. Rahatsızlanan erlere yapılan acil müdahale ne zaman, nerede ve kimler tarafından yapıldı? Müdahaleye yönelik zaman - olay çizelgesi mevcut mu? Yapılan müdahale, yürürlükteki tıbbi müdahale standartlarına uygun muydu?

10. TSK’nın çok daha zorlu coğrafi ve harekât şartlarında görev yapan birliklerinde dahi yaşanmayan bu olumsuzlukların, bir şehir merkezindeki askeri birlikte yaşanması ciddi bir komuta zafiyeti değil midir?

