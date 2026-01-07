İki çocuk babası engelli SGK avukatı kurtarılamadı!

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde emeklilik talebi reddedilen H.H., kurum avukatı Zekeriya Polat’la görüşmek için binaya geldi. 40 bin TL’lik tebligat sonrası çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Ağır yaralanan, engelli kadrosunda görevli ve 2 yaşında çocuğu bulunan Polat hastanede yaşamını yitirdi.

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde emeklilik talebi reddedilen H.H. adlı kişi, SGK avukatı Zekeriya Polat’ı silahla vurdu. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

REDDEDİLEN BAŞVURU SONRASI KRİZ

Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. SGK, emeklilik şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle H.H.’nin başvurusunu reddetti. H.H., kuruma açtığı davayı da kaybedince kendisine 40 bin TL vekâlet ücreti ve dosya masrafı tebliğ edildi. Bu tebligatın ardından, iddiaya göre SGK İl Müdürlüğü’ne gelen H.H., kurum avukatı Zekeriya Polat’la görüşmek istedi.

Avukatın odasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. H.H., yanındaki tabancayla Polat’a ateş etti. Ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırılırken, H.H. silahını bırakarak polise teslim oldu.

2 yaşında bir çocuğu olan ve engelli kadrosunda görev yapan Zekeriya Polat, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SGK'DAN VE BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu yazılı bir açıklama yaparak, saldırıyı kınadı ve şu ifadeleri kullandı:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11.30 sıralarında, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kuruma gelen bir şahıs tarafından Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve maalesef çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Kurum personelimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; çalışma arkadaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm SGK camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun"

