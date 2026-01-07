Emekliliği reddedilince çılgına döndü: SGK avukatını tabancayla vurdu!

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emeklilik şartları oluşmadığı için H.H.’nin başvurusu SGK tarafından reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden H.H.’ye, kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi.

H.H., tebligat eline ulaşınca iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat’la görüşmek üzere, İl Müdürlüğü binasına geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Avukatın odasında taraflar arasında tartışma çıktı.

H.H. yanındaki tabancayla Avukat Zekeriya Polat’a ateş açtı. Polat, vücudunda isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, tabancasını yere bırakan H.H., çağırılan polislere teslim oldu.

Şüpheli gözaltına alınırken, Zekeriya Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2 yaşında bir çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen Polat’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yalova SGK İL Müdürlüğü'ndeki odasında, emekliliği reddedilen H.H. tarafından tabancayla vurulan Avukat Zekeriya Polat, yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SGK'DAN AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklama yaptı. SGK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11.30 sıralarında, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kuruma gelen bir şahıs tarafından Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve maalesef çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Kurum personelimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; çalışma arkadaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm SGK camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."



Acı olaya yönelik bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Işıkhan, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: