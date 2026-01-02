İGDAŞ'tan kritik doğal gaz uyarısı: Havalandırma menfezlerini açık tutun!

Türkiye'de son günlerde etkili olan hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından birçok ilde havanın hissedilir derecede düşeceği ve kar yağışlının etkili olacağı konusunda uyarılar yapılmıştı.

Son olarak İstanbul'da Cumartesi günü için fırtına uyarısı yapıldı. Konuya ilişkin AKOM'dan gelen gelişmeleri takip eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, "Cumartesi özellikle hızı 80–100 kilometreye kadar çıkan bir fırtına bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyoruz" demişti.

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

İGDAŞ'TAN DOĞAL GAZ UYARISI

İGDAŞ konuya ilişkin açıklama yaparak, yarından itibaren iki gün boyunca (3–4 Ocak) İstanbul genelinde fırtına uyarısı yapıldığı hatırlattı ve doğal gaz kullanımındaki riske dikkat çekti.

İstanbullulara gönderdiği sms yoluyla uyarılarda bulunan İGDAŞ, söz konusu günlerde doğal gaz kullanımına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"MENFEZLERİ HER ZAMAN AÇIK TUTUNUZ"

İGDAŞ, ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğini ve menfezlerin sürekli açık tutulmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

İGDAŞ’ın uyarısı şöyle: