İflas eden Bursalı tekstil devinin milyon dolarlık makinaları yarı fiyatına icradan satışa çıktı
Konkordato talebi reddedilen Yuvam İplik’in iflasının ardından tasfiye süreci başladı. Fabrikadaki makineler, yaklaşık 26 milyon TL değerle icradan satışa çıkarıldı.

2003 yılında Bursa’da kurulan Yuvam İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak geçen yıl firmaya verilen geçici mühletin sona ermesinin ardından konkordato başvurusu reddedildi ve şirketin iflasına karar verildi.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLATILDI

İflas kararının kesinleşmesiyle birlikte tasfiye süreci başlatılırken, Bursa İflas Dairesi tarafından tekstil fabrikasında bulunan tüm ekonomik değere sahip mallar açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı.

Bursa Hakimiyeti'nin haberine göre, satış öncesinde görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanan raporda; araç, makine ve ekipmanların fiziki durumu, kalan ekonomik ömürleri ile fiziksel ve fonksiyonel yıpranma payları dikkate alınarak yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Amerikan devi iflas etti ve kapandı: Hangi ürünler piyasadan çekiliyor?Amerikan devi iflas etti ve kapandı: Hangi ürünler piyasadan çekiliyor?

iflas.jpg

TOPLAM DEĞER YAKLAŞIK 26 MİLYON TL

Bilirkişi raporuna göre, fabrikada bulunan tüm makine ve araçların toplam değeri 25 milyon 972 bin 600 TL olarak belirlendi. Açık artırma ihalesinin 17–24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceği, satışın ise 13 milyon 16 bin 300 TL muhammen bedel üzerinden başlayacağı bildirildi.

İcradan satışa çıkarılan mallar arasında iplik büküm makineleri, punto makineleri, fantazi iplik makineleri, bobin sarma makineleri ve kops aktarma makineleri bulunduğu bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

