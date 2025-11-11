İBB soruşturmasında dikkat çeken detaylar: AKP'li vekilin eşi "mağdur" olmuş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 237 gündür iddianame hazırlanmadan Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu. İBB soruşturmasında iddianame nihayet tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer alıyor. Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı "Ahtapot gibi" ifadesi de iddianamede yer alırken bir diğer dikkat çeken detay ise AKP'li vekilin eşinin iddianamede "mağdur" sıfatıyla yer alması oldu.

AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın iddianamede "mağdur" sıfatıyla yer aldığı görüldü.

İddianameye göre Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında daha önce etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin'in kendilerinden bağış adı altında para istediğini aktardı.

İddianameye göre, Erdoğan şunları aktardı:

"Konuyla alakalı genel olarak İstanbul ilindeki inşaat projelerimizde kanunda yer olmayan siluet raporu gerekçesiyle kreş karşılığı para yardımı talebi olduğu ifade edildi. Daha sonra yönetim kurulu başkan vekilimize imar şirketi üzerinden kendisine kreş karşılığı bağış yapılması halinde siluet raporlarının verilebileceği aktarılmış, ben de her ne kadar bu hususu hiçbir suretle uygun görmesem de kamuya yararına bir bağış olması ve resmi olması koşuluyla kabul etmek zorunda kaldım. Süreçte maddi çok büyük zararlarımız oldu. Zaruri olarak bu bedelleri ödemek zorunda kaldık. Biz aile ve şirketler grubu olarak devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. Bu gerçekte nazara alınarak şahsımıza ve şirketlerimize zarar veren ilgili tüm kişi ve kişilerden şikayetçiyiz."