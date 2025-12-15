İBB iddianamesinde 'gizli tanık'tan sonra 'itirafçı' skandalı: 'Kilit isim' diye sunuldu 11 suç kaydı çıktı

İBB iddianamesinde 'gizli tanık'tan sonra 'itirafçı' skandalı: 'Kilit isim' diye sunuldu 11 suç kaydı çıktı
Yayınlanma:
İBB soruşturmasında itirafçı olarak dinlenen ve iktidar medyasında 'kilit isim' olarak tanıtılan 'itirafçı' Sarp Yalçınkaya'nın 11 suç kaydı ortaya çıktı. Mahkeme, Yalçınkaya'nın ifadelerini yeterli bulmayarak tahliyesini reddetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 'itirafçı' sıfatıyla dinlenen ve öne sürdüğü ciddi iddialarla iktidar medyası tarafından kamuoyuna "Soruşturmanın kilit ismi" olarak sunulan iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın, 13 yıla yayılan 11 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Devletin 'yap' dediğine savcılık 'kaçak' dedi: Bakanlık talimat, MAPEG onay verdi valilik ortak oldu! İşte belgeleri...Devletin 'yap' dediğine savcılık 'kaçak' dedi: Bakanlık talimat, MAPEG onay verdi valilik ortak oldu! İşte belgeleri...

SUÇ DOSYASI KABARIK

Soruşturma dosyasının ek klasörlerinde yer alan kayıtlara göre, Yalçınkaya’nın adli sicilinde, "tefecilik", "kasten yaralama", "tehdit", "intihara teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlara ilişkin kayıtlar bulunuyor.

TEFECİLİKTEN SORUŞTURULUYORDU

Savcılık kayıtları, Yalçınkaya’nın adli geçmişinin 2011’den 2024’e kadar uzandığını gösteriyor. En dikkat çekici kayıtlardan biri, 2024 yılında İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen "tefecilik" soruşturmasında şüpheli sıfatıyla yer alması. Ayrıca 2011’de "kasten yaralama" suçundan hem şüpheli hem de müşteki olarak kayda geçmiş.

ALTI KEZ İFADE VERDİ, İDDİALARI TAHLİYE İÇİN YETERLİ BULUNMADI

İddianamedeki beyanlarıyla soruşturmanın seyrini etkileyen isimlerden biri haline gelen Yalçınkaya, 26 Mayıs ile 3 Ekim 2025 tarihleri arasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ederek toplam altı kez savcılığa ifade verdi.

Mahkeme, Yalçınkaya'nın verdiği ifadelerin ve iddialarının, soruşturmanın aydınlatılması için yeterli ve tutarlı bulunmaması nedeniyle tahliye talebini reddetti.

MAHKEMENİN YETERSİZ BULDUĞUNU İKTİDAR MEDYASI PARLATIYOR

Yalçınkaya’nın öne sürdüğü, "Londra’ya özel jetle nakit para kaçırıldığı" ve "CHP kurultayında delegelere menfaat sağlandığı" gibi iddialar, kendisi tutuklu olmasına ve mahkeme tarafından yeterli bulunmamasına rağmen iktidar medyası tarafından bu iddialara geniş yer veriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Türkiye
Karadeniz'de sıcak temas: TSK bir İHA'yı vurdu
Karadeniz'de sıcak temas: TSK bir İHA'yı vurdu
Öğrenciyi törende yere attı: Müdürlükten alındı ama öğretmenliğe devam edecek
Öğrenciyi törende yere attı: Müdürlükten alındı ama öğretmenliğe devam edecek