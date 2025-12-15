İBB iddianamesinde 'gizli tanık'tan sonra 'itirafçı' skandalı: 'Kilit isim' diye sunuldu 11 suç kaydı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 'itirafçı' sıfatıyla dinlenen ve öne sürdüğü ciddi iddialarla iktidar medyası tarafından kamuoyuna "Soruşturmanın kilit ismi" olarak sunulan iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın, 13 yıla yayılan 11 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Devletin 'yap' dediğine savcılık 'kaçak' dedi: Bakanlık talimat, MAPEG onay verdi valilik ortak oldu! İşte belgeleri...

SUÇ DOSYASI KABARIK

Soruşturma dosyasının ek klasörlerinde yer alan kayıtlara göre, Yalçınkaya’nın adli sicilinde, "tefecilik", "kasten yaralama", "tehdit", "intihara teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlara ilişkin kayıtlar bulunuyor.

TEFECİLİKTEN SORUŞTURULUYORDU

Savcılık kayıtları, Yalçınkaya’nın adli geçmişinin 2011’den 2024’e kadar uzandığını gösteriyor. En dikkat çekici kayıtlardan biri, 2024 yılında İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen "tefecilik" soruşturmasında şüpheli sıfatıyla yer alması. Ayrıca 2011’de "kasten yaralama" suçundan hem şüpheli hem de müşteki olarak kayda geçmiş.

ALTI KEZ İFADE VERDİ, İDDİALARI TAHLİYE İÇİN YETERLİ BULUNMADI

İddianamedeki beyanlarıyla soruşturmanın seyrini etkileyen isimlerden biri haline gelen Yalçınkaya, 26 Mayıs ile 3 Ekim 2025 tarihleri arasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ederek toplam altı kez savcılığa ifade verdi.

Mahkeme, Yalçınkaya'nın verdiği ifadelerin ve iddialarının, soruşturmanın aydınlatılması için yeterli ve tutarlı bulunmaması nedeniyle tahliye talebini reddetti.

MAHKEMENİN YETERSİZ BULDUĞUNU İKTİDAR MEDYASI PARLATIYOR

Yalçınkaya’nın öne sürdüğü, "Londra’ya özel jetle nakit para kaçırıldığı" ve "CHP kurultayında delegelere menfaat sağlandığı" gibi iddialar, kendisi tutuklu olmasına ve mahkeme tarafından yeterli bulunmamasına rağmen iktidar medyası tarafından bu iddialara geniş yer veriliyor.