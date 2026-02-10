HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu; Alevi-Bektaşi geleneğinde Hızır’ın bereket, yardım ve kurtuluş sembolü olarak anıldığı günlerde tutulan, “niyet” ve “rızalık” (gönül alma, helalleşme) merkezli bir oruçtur.

Bu oruç, yalnızca bedensel olarak yeme-içmeden uzak durmak şeklinde değil; kişinin kendini disipline etmesi, paylaşmayı artırması ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi amacıyla da tutulur.

2026'DA HIZIR ORUCU NE ZAMAN?

2026 yılında, Hızır Orucu’nun 10–11–12 Şubat 2026 (Salı-Çarşamba-Perşembe) günlerinde tutulacak.

Hızır Orucu’nun tarihi ve uygulama ayrıntıları; ocak, yöre ve yerel geleneğe göre farklılık gösterebilmekte.

HIZIR ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

En yaygın biçimiyle Hızır Orucu 3 gün tutulur; orucun üçüncü günü perşembe gününe denk gelmelidir.

HIZIR ORUCU NEDEN TUTULUR?

Hızır Orucu; darda kalanın duasına yetişmesiyle anılan Hızır’ın adıyla, bereket, şifa, huzur ve hayır dilemek için tutulur. Bu günler aynı zamanda paylaşmayı büyütmek, yoksulu gözetmek, kırgınlıkları bitirmek ve rızalık almak (helalleşmek, gönül almak) için bir fırsat olarak görülür.

Kısacası oruç; sadece aç kalmak değil, niyeti temizlemek ve gönlü toparlamak demektir.

HIZIR ORUCUNU KİMLER TUTAR?

Hızır Orucu, ağırlıkla Alevi-Bektaşi topluluklarında tutulan bir oruç olarak bilinir, aynı zamanda halk kültürünün de bir parçasıdır. Hızır inancına sahip olan herkes Hızır Orucu tutabilir.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Hızır orucunda sırayla niyet edilir, gün içinde yeme, içme ve kötü davranışlardan kaçınılır, akşam vaktinde oruç açılır ve sonrasında lokma paylaşılır ve dua edilir.

HIZIR ORUCU İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet genellikle “Hakk rızası için”, Hızır’ın adı ve himmeti anılarak yapılır, Hızır Orucu mutlaka niyet edilerek tutulmalıdır. Aşağıdaki niyet duası, Hızır Orucu'na niyet ederken okunulabilir

Bismihşah Allah Allah!

Hakk Muhammed Ali aşkına,

Yetiş carımıza diyenlerin carına yetişen,

Darda koymayan, yardımına koşan,

Hastalara şifa dertlere derman olan,

Bozatlı Hızır aşkına, oruç tutmaya niyet ettim,

Niyetimizi ulu divanında kabul eyle yüce Allahım.

Gerçek erenler demine hu..

HIZIR ORUCUNDA SAHURA KALKILIR MI?

Hızır Orucu için sahura kalkılmaz. Niyet akşamdan edilir ve gece yarısı sonrası yeme-içme kesilir.

HIZIR ORUCU TUTARKEN SU İÇİLİR Mİ?

Hızır Orucu tutarken su da dahil olmak üzere hiçbir besin ya da içecek gece yarısından sonra yenmez ya da içilmez.

HIZIR ORUCU SAAT KAÇTA AÇILIR?

Hızır Orucu genellikle gün batımıyla açılır. Bazı bölgelerde ise hava iyice kararıncaya kadar beklenir.

HIZIR ORUCU NASIL AÇILIR?

Oruç gün batımında sade bir sofraya eşlik eden dualarla açılır. Dua sonrasında lokma dağıtılır. Özellikle orucun üçüncü gününe denk gelen perşembe gününde ibadet ve lokma paylaşımı önem taşır. Hızır Orucu'nu açarken aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz.

Bismişah Allah Allah’

Evliya enbiyaların hürmeti aşkına,

Yardım dileyenin yardımına koşan,

Şifa dileyene şifa veren, derdine derman olan,

Denizde, karada darda buğda koymayan,

Uğradığı yerlere bereket ve bolluk saçan,

Bozatlı Hızır için tuttuğum orucu kabul eyle yüce Allahım!

Gerçeğe huu. Mümine ya Ali.

HIZIR ORUCU'NDA NELER YENMEZ?

Hızır Orucu'nda gece yarısı sonrası tüm-yeme içme gün batımına kadar yasaktır. Ek olarak Muharrem ayında tutulan oruç gibi özel yasaklar yoktur.

HIZIR ORUCU'NDA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER

Hızır Orucu tutarken bedeni olduğu kadar ruhu arındırmak ve maneviyatı güçlendirmek de önemlidir:

Kırıcı söz, kavga, kibir ve gösterişten kaçınmak; orucun ruhuna uygun davranmak gerekir.

Küslerin barışması , gönül alınması, paylaşımın artması, rızalık istemek.

Yoksulu gözetmek ve dayanışmak, yardımlaşmak.

HIZIR ORUCU'NUN HİKAYESİ

Hz. Ali ve Hz. Fatıma, niyet ederek üç gün oruç tutar; iftar vakitlerinde kapıya gelen yoksul-yetim-tutsak olarak tanıtılan kişilere ellerindeki lokmayı verirler. Sonrasında gelen kişinin Hızır olduğu anlaşılır; bu nedenle Hızır Orucu üç gün tutulur.

HIZIR ORUCU TUTAN EVLENECEĞİ KİŞİYİ RÜYASINDA GÖRÜR MÜ?

Bazı yörelerde özellikle bekar gençler, Hızır Orucu tutulan son günün ardından su içilmeden ya da tuz yenerek yatınca, rüyada suyu kimin elinden içerlerse onunla evleneceklerine inanır. Bu uygulamanın sadece evlilik değil, farklı dilekler için de yapıldığı aktarılır.

HIZIR LOKMASI GELENEĞİ

Hızır Orucu yalnızca bireysel bir ibadet olarak değildir, topluluk içinde lokma geleneği ile cem etrafında da yaşatılır. Hızır Orucu'nun üçüncü günü olan Perşembe cemine katılım, ve oruç sonunda uğut (uhud, uhut) tatlısı yapılması ya da lokma dökülmesi de geleneğin önemli bir parçasıdır.