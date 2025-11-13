Hırsızlığı engelledi tabancayla vuruldu!

Yayınlanma:
Malatya'da depremde orta hasar almasından dolayı oturulmayan 11 katlı apartmana hırsızlık amacıyla girdiği anlaşılan 2 şüpheli, durumu fark edip kendilerini engelleyen Abdurrahman Yıldız'ı tabanca ile yaraladı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Şehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandıŞehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR ALDIĞI İÇİN BOŞ OLAN BİNAYA HIRSIZLIK İÇİN GİRDİLER

Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar almasından dolayı oturan kimsenin olmadığı 11 katlı apartmana 2 şüpheli hırsızlık için girmek istedi. O sırada durumu fark eden çevre sakinlerinden Abdurrahman Yıldız, şüphelileri uyarınca aralarında kovalamaca yaşandı.

ENGEL OLMAK İSTERKEN VURULDU

Site içerisinde yaşanan kovalamaca sırasında şüphelilerden biri tabanca ile Yıldız’a ateş etti. Yıldız, çenesine isabet eden kurşunla yaralandı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayı görenler vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Abdurrahman Yıldız'ın çenesine isabet eden kurşunla yaralandığını belirledi.

Yıldız, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

