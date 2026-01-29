Herkes kendi ilinde yaşasaydı şehirlerin nüfusu ne kadar olurdu? İstanbul için şaşırtan sonuç
Türkiye’de iç göç olmasaydı ve herkes nüfus kayıtlı olduğu ilde yaşamaya devam etseydi, illerin nüfus sıralaması büyük ölçüde değişecekti. TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, son 50 yıldaki göç hareketlerinin ülke nüfusunu nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.
NÜFUS ŞAMPİYONU ŞANLIURFA
Hesaplamalara göre Türkiye’nin yeni nüfus şampiyonu, 3 milyon 147 bin 990 kişiyle Şanlıurfa olacaktı. Şanlıurfa’yı 2 milyon 689 bin 673 kişiyle Konya ve 2 milyon 456 bin 17 kişiyle Diyarbakır takip ediyor. Ankara ise 2 milyon 72 bin 813 kişiyle listede gerilere düşüyor.
EN AZ YERLİ NÜFUSA SAHİP İLLER
Listenin sonunda, göç alarak büyümesine rağmen yerli nüfusu oldukça az olan Yalova (131.267) yer alıyor. Tunceli (257.258) ve Bilecik (272.104) en az yerli nüfusa sahip diğer iller olarak kayıtlara geçti.
İÇ GÖÇÜN NÜFUS DENGESİNE ETKİSİ
Veriler, özellikle büyük şehirler ve sanayi bölgelerine olan göçün, nüfus dağılımında ciddi değişikliklere yol açtığını ortaya koyuyor.
İstanbul, iç göç olmasaydı 2 milyon 609 bin 762 kişiyle listede üçüncü sırada yer alıyor. Ancak göç sayesinde bugün Türkiye’nin en kalabalık şehri konumunda.
İSTANBUL İÇİN ŞAŞIRTAN SONUÇ
1. Yalova: 131.267
2. Tunceli: 257.258
3. Bilecik: 272.104
4. Bayburt: 288.939
5. Bartın: 344.432
6. Kilis: 348.320
7. Karabük: 352.990
8. Iğdır: 364.234
9. Hakkari: 364.913
10. Karaman: 367.891
11. Burdur: 378.437
12. Uşak: 416.728
13. Düzce: 437.889
14. Kırklareli: 442.879
15. Bolu: 448.324
16. Artvin: 450.827
17. Gümüşhane: 458.887
18. Edirne: 502.227
19. Kırıkkale: 541.579
20. Nevşehir: 544.768
21. Ardahan: 551.830
22. Çanakkale: 557.115
23. Isparta: 563.898
24. Tekirdağ: 568.105
25. Kırşehir: 584.323
26. Bingöl: 595.180
27. Aksaray: 599.691
28. Erzincan: 643.518
29. Amasya: 654.464
30. Muğla: 667.530
31. Niğde: 674.747
32. Çankırı: 685.417
33. Kocaeli: 692.210
34. Osmaniye: 710.887
35. Sinop: 716.095
36. Zonguldak: 735.092
37. Kütahya: 735.138
38. Şırnak: 745.179
39. Eskişehir: 756.445
40. Rize: 781.611
41. Siirt: 859.444
42. Batman: 877.298
43. Bitlis: 879.572
44. Elazığ: 940.190
45. Aydın: 943.956
46. Denizli: 979.253
47. Muş: 1.003.623
48. Kars: 1.010.697
49. Sakarya: 1.027.516
50. Kastamonu: 1.077.044
51. Giresun: 1.157.858
52. Afyonkarahisar: 1.164.060
53. Adıyaman: 1.209.269
54. Yozgat: 1.240.756
55. Antalya: 1.251.094
56. Ağrı: 1.267.888
57. Balıkesir: 1.277.831
58. Çorum: 1.328.236
59. Tokat: 1.387.198
60. Mersin: 1.408.246
61. Malatya: 1.418.666
62. Manisa: 1.423.485
63. Kayseri: 1.523.456
64. Trabzon: 1.586.303
65. Ordu: 1.597.285
66. Kahramanmaraş: 1.663.566
67. Van: 1.685.143
68. Mardin: 1.778.708
69. Gaziantep: 1.814.691
70. Adana: 1.825.542
71. Bursa: 1.850.389
72. Hatay: 1.881.744
73. İzmir: 1.950.877
74. Erzurum: 1.975.024
75. Sivas: 1.984.375
76. Samsun: 2.024.484
77. Ankara: 2.072.813
78. Diyarbakır: 2.456.017
79. İstanbul: 2.609.762
80. Konya: 2.689.673
81. Şanlıurfa: 3.147.99
Kaynak : Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları TÜİK 2024