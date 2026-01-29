Herkes kendi ilinde yaşasaydı şehirlerin nüfusu ne kadar olurdu? İstanbul için şaşırtan sonuç

Türkiye’de iç göç olmasaydı ve herkes nüfus kayıtlı olduğu ilde yaşamaya devam etseydi, illerin nüfus sıralaması büyük ölçüde değişecekti. TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, son 50 yıldaki göç hareketlerinin ülke nüfusunu nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.

NÜFUS ŞAMPİYONU ŞANLIURFA

Hesaplamalara göre Türkiye’nin yeni nüfus şampiyonu, 3 milyon 147 bin 990 kişiyle Şanlıurfa olacaktı. Şanlıurfa’yı 2 milyon 689 bin 673 kişiyle Konya ve 2 milyon 456 bin 17 kişiyle Diyarbakır takip ediyor. Ankara ise 2 milyon 72 bin 813 kişiyle listede gerilere düşüyor.

EN AZ YERLİ NÜFUSA SAHİP İLLER

Listenin sonunda, göç alarak büyümesine rağmen yerli nüfusu oldukça az olan Yalova (131.267) yer alıyor. Tunceli (257.258) ve Bilecik (272.104) en az yerli nüfusa sahip diğer iller olarak kayıtlara geçti.

İÇ GÖÇÜN NÜFUS DENGESİNE ETKİSİ

Veriler, özellikle büyük şehirler ve sanayi bölgelerine olan göçün, nüfus dağılımında ciddi değişikliklere yol açtığını ortaya koyuyor.

İstanbul, iç göç olmasaydı 2 milyon 609 bin 762 kişiyle listede üçüncü sırada yer alıyor. Ancak göç sayesinde bugün Türkiye’nin en kalabalık şehri konumunda.

İSTANBUL İÇİN ŞAŞIRTAN SONUÇ

1. Yalova: 131.267

2. Tunceli: 257.258

3. Bilecik: 272.104

4. Bayburt: 288.939

5. Bartın: 344.432

6. Kilis: 348.320

7. Karabük: 352.990

8. Iğdır: 364.234

9. Hakkari: 364.913

10. Karaman: 367.891

11. Burdur: 378.437

12. Uşak: 416.728

13. Düzce: 437.889

14. Kırklareli: 442.879

15. Bolu: 448.324

16. Artvin: 450.827

17. Gümüşhane: 458.887

18. Edirne: 502.227

19. Kırıkkale: 541.579

20. Nevşehir: 544.768

21. Ardahan: 551.830

22. Çanakkale: 557.115

23. Isparta: 563.898

24. Tekirdağ: 568.105

25. Kırşehir: 584.323

26. Bingöl: 595.180

27. Aksaray: 599.691

28. Erzincan: 643.518

29. Amasya: 654.464

30. Muğla: 667.530

31. Niğde: 674.747

32. Çankırı: 685.417

33. Kocaeli: 692.210

34. Osmaniye: 710.887

35. Sinop: 716.095

36. Zonguldak: 735.092

37. Kütahya: 735.138

38. Şırnak: 745.179

39. Eskişehir: 756.445

40. Rize: 781.611

41. Siirt: 859.444

42. Batman: 877.298

43. Bitlis: 879.572

44. Elazığ: 940.190

45. Aydın: 943.956

46. Denizli: 979.253

47. Muş: 1.003.623

48. Kars: 1.010.697

49. Sakarya: 1.027.516

50. Kastamonu: 1.077.044

51. Giresun: 1.157.858

52. Afyonkarahisar: 1.164.060

53. Adıyaman: 1.209.269

54. Yozgat: 1.240.756

55. Antalya: 1.251.094

56. Ağrı: 1.267.888

57. Balıkesir: 1.277.831

58. Çorum: 1.328.236

59. Tokat: 1.387.198

60. Mersin: 1.408.246

61. Malatya: 1.418.666

62. Manisa: 1.423.485

63. Kayseri: 1.523.456

64. Trabzon: 1.586.303

65. Ordu: 1.597.285

66. Kahramanmaraş: 1.663.566

67. Van: 1.685.143

68. Mardin: 1.778.708

69. Gaziantep: 1.814.691

70. Adana: 1.825.542

71. Bursa: 1.850.389

72. Hatay: 1.881.744

73. İzmir: 1.950.877

74. Erzurum: 1.975.024

75. Sivas: 1.984.375

76. Samsun: 2.024.484

77. Ankara: 2.072.813

78. Diyarbakır: 2.456.017

79. İstanbul: 2.609.762

80. Konya: 2.689.673

81. Şanlıurfa: 3.147.99

Kaynak : Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları TÜİK 2024