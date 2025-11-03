Hazar Gölü'nde korku dolu anlar: Beton mikseri göle uçtu!
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde beton mikseri Hazar Gölü’ne uçtu. Araçta sıkışan sürücü E.A., ekiplerin uzun süren çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Sivrice’nin Plajköy mevkisinde meydana geldi. E.A.’nın kullandığı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Hazar Gölü’ne devrildi.
Çarpmanın etkisiyle araç kısmen suya gömülürken, sürücü kabinde sıkıştı.
BETON MİKSERİNİN ŞOFÖRÜ KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla araçtan çıkarılan E.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.