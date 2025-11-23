Hatimoğlulları: Görüşmeler AKP-MHP ile değil devletle

Hatay’ın Defne ilçesinde, "Demokrasi, Barış ve Bölgemizin Geleceği" konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bir yılı aşkın süredir devam eden "Barış ve Demokratik Çözüm Süreci"nin önemli adımlarla ilerlediğini belirtti. Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarının "İmralı’nın dinlenmesi" noktasında tıkandığını söyleyen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"İmralı'nın dinlenmesi gerekiyordu, bir şart olarak ortaya konuldu. Öcalan'ın kendi örgütü de bir şart olarak ortaya koydu ve bu konu bugüne kadar geldi. Aslında aylar önce gidilmeliydi. Komisyon bir karar aldı ve şimdi gidiyor. Tabii ki bizim gönlümüzden geçen bu komisyonun oy birliği ile bu kararı almasıydı ama olmadı. CHP gitmemeyi tercih etti, akabinde yine Yeniyol, onlar da gitmeyeceklerini açıkladılar. Biz CHP'nin gitmesini çok önemsiyoruz. Bunu her görüşmede her yerde söyledik. Gitmemelerini bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu konuda ümit ediyoruz ki, komisyon hala adaya gitmedi, fikir değiştirilir” ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİNİN OLMADIĞI, OTORİTERLEŞMENİN OLDUĞU BİR YERDE ASLA OLMAYIZ"

Türkiye'de çatışma ve savaşın durması için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını söyleyen Hatimoğulları, iki bin toplantı yaptıklarını, Türkiye'deki emek ve meslek örgütleriyle bu süreci anlatmak için sayısız görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, “Alevi toplumuyla ciddi anlamda büyük buluşmalar gerçekleştirdik. Gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de kurumlarla buluşmalar yaptık. Tabii çok sorular ve kaygılar var. 'Acaba bir seçim ittifakı mı var, dönüşür mü; DEM Parti burada kullanılmak mı isteniyor?' Şimdi şu bir gerçek; ne Kürt halkı ne de DEM Parti, demokrasinin olmadığı bir yerde, otoriterleşmenin olduğu bir yerde asla olmayız. Tercihlerimizi de böyle yapmayız bu konuda çok netiz.” dedi.

"MUTLAKA VE MUTLAKA BU SÜRECİN İÇİNE CHP OLMALI"

Bu sürecin AKP ve MHP’yle yürütülen bir süreç olmadığını, muhatabın devlet olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bunu Öcalan da söyledi biz de bütün televizyon programlarımızda konuşmalarımızda ifade ettik. Mutlaka ve mutlaka bu sürecin içine CHP olmalı. Bu görüşmeler AKP ile MHP ile yürütülen görüşmeler değil, devletle yapılan bir görüşmedir ve çatışanlar birbiriyle konuşur. Bu dünyada bütün çatışma ve çözüm denemelerinde deneyimlerine baktığımızda savaşanlar masaya oturur. Bu sürecin muhatabı devlettir ama devletin aynı zamanda icra makamı vardır. İcra makamı da hükümettir o nedenle şu anda hükümetle bu görüşmeler gerçekleşiyor. Yoksa bu siyasi bir tercih yapıldığı için değil. Öcalan da bunu defalarca kez söyledi, bizler de defalarca kez söyledik. Alevi toplumunda çok büyük kaygılar var. Sol Sosyalist kesimlerde büyük kaygılar var. Bu kaygılar haksız kaygılar değil. Bu rejimden gına gelmiş, bu iktidardan, dışlanmaktan, ötekileştirilmekten baskılanmaktan gına gelmiş. DEM Parti'ye daha önceki ismi HDP'ye dönük gerçekleşen baskıları, şimdi benzerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekleşmesi asla bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konuda da süreç devam etmesine rağmen görüşmeler sürüyor olmasına rağmen biz en açık ve yalın şekilde Cumhuriyet Halk Partisi’yle dayanışmaya devam ettik, edeceğiz. Baskının olduğu her yerde, zulmün olduğu her yerde otoriter rejimin, gözaltların tutuklamaların olduğu her yerde; seçilmişlerin yerine atanmışların olduğu, seçimin yok sayıldığı anlayışa karşı her daim üstü örtük olmayan son derece açık ve yalın bir tavırla Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ezilenin, sömürülenin de yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."

"ŞAM HÜKÜMETİ ŞERİAT KURALLARININ OLDUĞU, SDG İSE DEMOKRATİK BİR SURİYE İSTİYOR"

Bugün bu toplantının Hatay Antakya'da gerçekleşiyor olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bizim bir tarafımız aynı zamanda Suriye'de yaşayan kendi soydaşlarımız Arap Alevilerin çektiği sıkıntılar ve yaşadıkları katliam. Bir kez daha son yüzyılın en büyük katliamlarından biri olan Suriye'deki Arap Alevilerine dönük yapılan katliamı huzurunuzda kınıyorum. Bunu kabul etmek mümkün değil, yitirdiğimiz bütün Alevi canlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Şimdi yeni bir düzen şekilleniyor Suriye’de, yeniden inşa ediliyor. Özellikle şu bilinmelidir ki SDG ve Şam hükümeti arasında devam eden görüşmelerde bir demokratik entegrasyon süreci katılmaya çalışılıyor. Şam hükümeti merkezi ve şeriatın kurallarının olduğu bir yönetim istiyor. SDG yönetimi ise demokratik bir Suriye istiyor." ifadelerini kullandı.

Harbiye Kültür ve Sosyalleşme Derneği (HASYAD) Toplantı Salonu’ndaki panelde, bölgedeki demokrasi, barış ve toplumsal geleceğe ilişkin tartışmalar yapıldı. Panele sendika ve meslek örgütleri, DEM Parti Hatay il ve ilçe örgütleri, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Panelin ilk oturumunda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ve SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu söz aldı. Konuşmacılar, Hatay’ın yeniden inşasından bölgesel barış politikalarına, halkın demokratik katılımından emekçilerin sorunlarına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Oturumun moderatörlüğünü Servet Kavukoğlu yaptı.

Panelde katılımcılar sürece dair kaygılarını açıkça dile getirdi. "AK Parti–MHP iktidarına neden güven duyulduğunu" sorgulayan katılımcılar, CHP’nin İmralı Komisyonu’nda yer almamasına ve CHP ile AK Parti arasında olası bir seçim ittifakına ilişkin endişelerini de sorularıyla dile getirdi.