Hatay'da nitelikli yağma operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Hatay'da nitelikli yağma operasyonu! 4 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Hatay’da nitelikli yağma suçuna karışan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay’da nitelikli yağma suçuna karıştıkları belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 milyon liralık siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı3 milyon liralık siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNA OPERASYON

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli yağma suçuna karıştıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

hatayda-nitelikli-yagma-suphelilerine-o-1129643-335421-1-002.jpg

EŞ ZAMLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri ile adresleri tespit edildi.

Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

hatayda-nitelikli-yagma-suphelilerine-o-1129640-335421-1-002.jpg

EVDE YAPILAN ARAMALARDA KURUSIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

hatayda-nitelikli-yagma-suphelilerine-o-1129641-335421-1-002.jpg

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan 4 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Türkiye
Uşak’ta araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
Uşak’ta araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
Pencereden düşen engelli yurttaş ağır yaralandı
Pencereden düşen engelli yurttaş ağır yaralandı