Hatay'da nitelikli yağma operasyonu! 4 kişi tutuklandı
Hatay’da nitelikli yağma suçuna karıştıkları belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3 milyon liralık siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNA OPERASYON
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli yağma suçuna karıştıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
EŞ ZAMLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri ile adresleri tespit edildi.
Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
EVDE YAPILAN ARAMALARDA KURUSIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polis, şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan 4 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)