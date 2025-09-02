Hatay’da depremzedeye işkence iddiası! 13 jandarma Ahmet Güreşçi'nin ölümüyle yargılanacak

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Şubat depremleri döneminde Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bazı şüphelilerin, Antakya'daki bir iş yerinde hırsızlıkla bağlantılı olduğu öne sürülen Ahmet ve Sabri Güreşçi'yi, 11 Şubat'ta Altınözü'ndeki deprem çadırlarında gözaltına aldığı belirtildi. İddianamede, gözaltı sırasında Ahmet Güreşçi'nin işkenceye maruz kaldığı ve hayatını kaybettiği, kardeşi Sabri Güreşçi'nin ise yaralandığı iddia edildi.

GÖZALTI ANI VE İŞKENCE İDDİALARI

Sabri Güreşçi, ifadesinde kardeşi Ahmet ile çadırlarında otururken jandarma ekiplerinin geldiğini ve önceden herhangi bir kavga veya darp yaşanmadığını belirtti. Güreşçi, havaya ateş edilerek kendileri ve kardeşinin araca bindirildiğini, araç içinde hakaret edilip coplarla kafalarına, kollarına ve bacaklarına vurulduğunu anlattı. Aynı muamele Ahmet Güreşçi'ye de uygulandı.

Gözaltında 10 kişilik jandarma ekibi tarafından depo benzeri bir odaya götürüldüklerini söyleyen Güreşçi, burada 2-3 saat boyunca coplarla darbedildiklerini, kıyafetlerinin zorla çıkarıldığını ifade etti. Darp ve kötü muamelenin ardından götürüldükleri hastanede, doktorun yazdığı ilaçların jandarma personeli tarafından temin edilmediğini, hastaneden döndüklerinde sadece alt iç çamaşırı ve çorapla bırakıldıklarını belirtti. Güreşçi, tüm şüphelilerden şikayetçi oldu.

AİLENİN İFADESİ

Kardeşlerin babası İbrahim Güreşçi, 11 Şubat sabahı çadırlarında otururken 2 el silah sesi duyduğunu ve oğlunun dışarıda olduğunu aktardı. Baba Güreşçi, 8 jandarma personelinin Sabri'yi sorduğunu ve ellerini havaya kaldırarak araca bindirildiğini, daha sonra Ahmet'in de çadırdan çıkınca araca alındığını söyledi. Olay sırasında anneleri Nesibe Güreşçi'nin oğullarına mont vermek istediğini ancak jandarma aracının üzerlerine sürüldüğünü ifade etti.

Baba İbrahim Güreşçi, oğullarını görmek için Altınözü Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na gittiğini ancak onlara ulaşamadığını aktardı. Nizamiyenin dış kapısında beklerken, battaniyeye sarılı bir şahsın araca bindirildiğini gördüğünü ve bunun oğullarından biri olabileceğini düşündüğünü belirtti. Hastaneye gidip söz konusu şahsı görmeye çalıştığında jandarma personeli bunun Suriye uyruklu biri olduğunu söyledi. Ertesi sabah morga giden baba Güreşçi, battaniyeye sarılı şahsın Ahmet olduğunu fark etti. Baba, oğullarının gözaltı sürecinde maruz kaldığı darp ve kötü muamele nedeniyle tüm sorumlu jandarma personelinden şikayetçi olduğunu bildirdi.

ADLİ TIP RAPORLARI: KAFA TRAVMASINA BAĞLI HAYATINI KAYBETTİ

Adli Tıp Kurumu raporlarına göre Ahmet Güreşçi "künt kafa travmasına bağlı olarak öldü", Sabri Güreşçi'nin yaraları ise işkence iddialarıyla uyumlu bulundu.

"ŞÜPHELİLER 'İŞKENCE SUÇU' İŞLENMİŞTİR"

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, gözaltındaki kardeşleri iç çamaşırları kalacak şekilde soyarak cop ve joplarla darp ettikleri, insan onurunu aşağılayıcı davranışlarda bulundukları belirtildi. Sabri Güreşçi'ye yönelik eylemler ağırlaşmış işkence, Ahmet Güreşçi'ye yönelik eylemler ise işkence sonucu ölüm neticesi doğurduğu vurgulandı. İddianame, şüpheliler hakkında CMK 170/2 maddesi uyarınca işkence ve ağırlaştırılmış işkence suçlarından kamu davası açılmasına yeterli şüphe oluştuğunu bildirdi.

DURUŞMA TARİHİ

Edinilen bilgilere göre, 13 jandarma görevlisi 9 Eylül'de Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Dosya avukatları, depremden yaklaşık 2,5 yıl sonra yapılacak ilk duruşmada mahkemeden şüpheli jandarma personelinin görevden alınması ve tutuklanmasını talep edeceklerini açıkladı.