Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: Yoğun duman paniğe yol açtı

Yayınlanma:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen dumanlar çevrede panik yaşanmasına neden oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ekinciler Demir Çelik Fabrikası'nda, patlama meydana geldi.

PATLAMA SONRASI ÇIKAN DUMAN PANİĞE NEDEN OLDU

Patlama sonrası ortaya çıkan yoğun duman çevrede paniğe neden oldu.

Gazeteci Mustafa Dilek'in aktardığına göre; olayda yaralanan olmazken, fabrikanın ilgili birimleri tarafından hızlı müdahale sağlandı.

yeni-proje-69.jpg

ÖLÜ VEYA YARALANMA YOK

Patlamanın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, durumun kontrol altına alındığını ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

