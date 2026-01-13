Hapishanedeki çocuk sayısı ortaya çıktı!

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TÇYÖV), adalet sistemine girme riski taşıyan çocuklara yönelik yürüttüğü Gençlik Merkezi Programı (GEM) ile dikkat çeken sonuçlara ulaştı. Vakıf tarafından kamuoyuna sunulan izleme değerlendirme raporu, doğru müdahale yöntemleriyle çocukların suça karışmasının tamamen önlenebileceğini bilimsel verilerle ortaya koydu. Türkiye genelinde 12-18 yaş grubunda yaklaşık 4 bin 800 çocuğun cezaevinde bulunduğu ve bunların büyük kısmının henüz hüküm giymemiş tutuklulardan oluştuğu bir dönemde, bu programın sunduğu model büyük önem taşıyor.

ADALET SİSTEMİNE GİRİŞ TAMAMEN DURDU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, vakfın 30 yıldır sürdürdüğü Gençlik Merkezi Programı kapsamında yapılan son çalışma, 21 çocukla gerçekleştirilen 103 farklı atölyeyi kapsıyor. Raporun en çarpıcı bulgusu, program süresi boyunca çalışmaya katılan hiçbir çocuğun çocuk adalet sistemine dahil olmaması oldu. Bireysel vaka takibi, psikososyal destek ve aile odaklı faaliyetlerle desteklenen çocukların, suça yönelmek yerine kendilerini geliştirmeye odaklandıkları tespit edildi. Vakıf Başkanı Selmin Cansu Demir, bu başarının devlet tarafından sahiplenilmesi gereken bir model olduğunu vurguladı.

RİSKLİ DAVRANIŞLARDA BELİRGİN AZALMA KAYDEDİLDİ

Hazırlanan rapor, çocukların risk alma eğilimlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını belgeliyor. Programa katılan yüksek risk grubundaki çocukların yüzde 78’inde, özellikle mala zarar verme ve tehlikeli sosyal etkileşimler kategorilerinde azalma görüldü. Bulgular; çocukların stresle baş etme kapasitelerinin arttığını, sosyal destek algılarının güçlendiğini ve yardım arama becerilerinin geliştiğini gösteriyor. Bu koruyucu faktörlerin güçlenmesi, çocukların suça sürüklenme ihtimalini doğrudan minimize ediyor.

ÖZGÜVEN ARTIŞI VE SOSYALLEŞME ETKİSİ

Çocukların kendi ifadeleri de programın sosyal ve duygusal yeterlilikler üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Daha önce sınıfta tahtaya kalkmaktan ya da sözlü sınavlara girmekten çekinen çocukların, program sonrası utangaçlıklarını aşarak özgüven kazandıkları görüldü. "Bir sorun olunca hemen vazgeçmiyorum, çözüm arıyorum" diyen gençler, GEM’i kendileri için güvenli ve gelişim dostu bir alan olarak tanımlıyor. Problem çözme becerisi kazanan çocukların, zorluklar karşısında pes etmek yerine "bağışıklık" kazandıkları belirtiliyor.

EBEVEYN YETKİNLİĞİ VE HAK SAVUNUCULUĞU

Program sadece çocukları değil, ailelerini de kapsayan bir dönüşümü hedefliyor. Yapılan vaka müdahaleleri sonucunda ebeveynlerin; çocuklarının eğitim hakkı ihlallerine karşı nereye başvuracaklarını öğrenme, resmi makamlara erişim sağlama ve çocuklarının haklarını savunma konularında belirgin bir güçlenme yaşadıkları saptandı. Raporun sonuç bölümünde, çocuklara yönelik kişiselleştirilmiş ve toplumsal cinsiyete duyarlı müdahalelerin sürdürülmesinin, suçun önlenmesinde hayati bir rol oynamaya devam edeceği vurgulanıyor.