Halkı böyle zehirleyeceklerdi! Tonlarca litre sahte zeytinyağı yakalandı

Halkı böyle zehirleyeceklerdi! Tonlarca litre sahte zeytinyağı yakalandı
Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ta operasyon düzenleyen ekipler 3 bin 200 litre zeytinyaşı ele geçirdi. İhbar üzerine yapılan operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ihbar üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Satmak üzere sahte zeytinyağı depolayan Y.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANTAŞ'TA SAHTECİLİK OPERASYONU

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Y.Ş. isimli şüphelinin sahte zeytinyağı temin edip sattığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.

yeni-proje-20.jpg

Kaçak içki operasyonunda 3 gözaltıKaçak içki operasyonunda 3 gözaltı

TONLARCA LİTRE SAHTE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreste yapılan adreste tenekelere doldurulmuş 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ve 200 boş teneke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Sahte yağlar imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak:AA

Kimi çöpe atıyor kimi hatıra olarak saklıyor: Bu madeni para binlerce lira değerinde
Bu madeni para binlerce lira değerinde
Kimi çöpe atıyor, kimi hatıra olarak saklıyor
Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı
Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum
İstanbul'un 22 ilçesine kritik uyarı! 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak: Önleminizi alın
Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
Türkiye
2 arkadaşını köy meydanında öldürdü
2 arkadaşını köy meydanında öldürdü
Dışişleri Bakanlığından Sumud tepkisi: Masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi
Dışişleri Bakanlığından Sumud tepkisi: Masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi
Can Holding soruşturmasında iki tutuklama
Can Holding soruşturmasında iki tutuklama