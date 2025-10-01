Halkı böyle zehirleyeceklerdi! Tonlarca litre sahte zeytinyağı yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ihbar üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Satmak üzere sahte zeytinyağı depolayan Y.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANTAŞ'TA SAHTECİLİK OPERASYONU

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Y.Ş. isimli şüphelinin sahte zeytinyağı temin edip sattığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.

TONLARCA LİTRE SAHTE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreste yapılan adreste tenekelere doldurulmuş 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ve 200 boş teneke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Sahte yağlar imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.