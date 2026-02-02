Halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 18 yaralı

Halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 18 yaralı
Yayınlanma:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Yüksekova Belediyesi'ne ait halk otobüsü ile karşı istikametten gelen yolcu minibüsü, virajlı yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, yolcular araç içerisinde sıkıştı.

kaza-1.jpg

KURTARMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin ve kazayı gören vatandaşların yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 18 yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

kaza.jpg

Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandıŞanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Emniyet güçleri, kazanın meydana geldiği yolda incelemelerde bulunarak trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

