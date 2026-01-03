Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü!

Yayınlanma:
Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehirler arası ulaşımda ciddi aksamalara neden oluyor. Hakkari-Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu ulaşım tamamen durdu.

Hakkari-Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresindeki Taşbaşı köyü mevkisinde yola çığ düştü. Büyük bir kar kütlesinin inişiyle birlikte yol ulaşıma kapandı ve araç geçişleri durduruldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye hemen Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola inen dev kar kütlesini temizlemek ve yolu yeniden trafiğe açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bölgede kar yağışının devam etmesi, çalışmaların zorlu koşullarda sürdürülmesine neden oluyor.

İstanbul dahil 24 il için sarı kodla alarm verildi: Meteoroloji 'günler sürecek' dediİstanbul dahil 24 il için sarı kodla alarm verildi: Meteoroloji 'günler sürecek' dedi

"RİSK DEVAM EDİYOR" UYARISI

Yetkililer, söz konusu bölgede ve çevresinde çığ riskinin hala devam ettiğini bildirdi. Kara yolunu kullanacak olan yurttaşların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, zorunlu olmadıkça bölgeden geçiş yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

