Hakimlere yeni yetki geliyor! Adalet Bakanı Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’da katıldığı “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni” sonrası gazetecilerin Rojin Kabaiş ve Ahmet Minguzzi hakkındaki sorularını yanıtladı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN YASAL DÜZENLEME

Bakan Tunç, Ahmet Minguzzi’nin ve Atlas’ın ölümleriyle ilgili ise şöyle konuştu:

“Ahmet Mingızzi'nin maalesef hunharca katledilmesinden sonra ve Atlas evladımızın da yine aynı şekilde bu şekilde hayatını kaybetmesi bizleri derinden sarstı. Ailelerin acılarını paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her iki aile için de görüşmeleri oldu. Hem yüz yüze görüşmeleri oldu, hem telefon görüşmeleri.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın süreci yakından takip ettiğini belirten Tunç, Cumhurbaşkanının gerekli yasal ve uygulama bazlı adımların atılması için talimat verdiğini söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bu konuda varsa bir eksiklik yasal düzenlemeler bakımından ya da uygulamayla ilgili bu konuda ne yapılması gerekiyorsa, bu konunun çözümlenmesi ile ilgili olarak gerekli talimatları da oldu.”

Tunç, “Bir annenin evladını kaybetmesi çok büyük bir acı. O anneler ne derse haklıdırlar. O büyük acıyı Rabbim kimseye göstermesin.” diyerek sözlerini sürdürdü.

Tunç, çocukların suça karışmasının önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Adalet Bakanlığı olarak bir taslak hazırladıklarını belirtti:

“Geniş bir istişare yaptık. Hukukçularımızdan görüşler aldık ve Türk Ceza Kanunumuzun 31. maddesinde biliyorsunuz çocuklar 18 yaş altı çocukların ceza sorumluluğu düzenlenmiş. 12 yaşından az olanların ceza sorumluluğu yok. 12-15 yaş arası yetişkinlere göre cezası yarı oranında indiriliyor. 15-18 yaş grubundakilerin cezaları 1/2, 1/3 oranında indiriliyor.”

İsveç örneği üzerinden kamuoyunda oluşan bazı yanlış algılara da dikkat çekti:

“Maalesef bazı basına düşen ‘İsveç’te ceza sorumluluğu çocuklar bakımından 15’ten 13’e düşürülüyormuş. Darısı bizim başımıza’ diyen haber bültenleri görüyoruz. Bizde zaten ceza sorumluluğu 12 yaşın üstünde.”

Tunç, yeni sistemde her dosyanın kendi içinde değerlendirilmesi ve hâkimlere indirim takdiri verilmesinin önerildiğini belirtti:

“Hazırladığımız taslakta, özellikle 18 yaş altı suç işleyen çocuklar bakımından, suçun işleniş şekli, eğilim, sabıka gibi unsurların gözetilerek indirim takdir yetkisinin hâkimlere verilmesi şeklinde önerimiz vardı.”

Bu önerilerin ardından Meclis’te partiler arası uzlaşıyla bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatan Tunç şunları ifade etti:

“Çocukları suça sürükleyen nedenlerden arınmak, o nedenleri tespit etmek ve alınması gereken tedbirleri almak bakımından daha kapsamlı bir çalışma iradesi Meclis'te doğdu.”

Komisyonun AKP İstanbul Milletvekili Tuba Turgut başkanlığında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi:

“Komisyon şu anda çalışmalarına devam ediyor. Hem bizim önerilerimiz, çeşitli bakanlıkları dinliyorlar, akademisyenleri dinliyorlar ve bizler de görüşlerimizi bu komisyona ifade ediyoruz. Komisyonun oluşturacağı rapor sonrasında yasal düzenleme ihtiyacı konusu tekrar Meclis’in gündemine gelebilecektir.”

Tunç, 10. ve 11. Yargı paketleriyle önemli değişikliklerin hayata geçtiğini söyledi:

“Meskun mahallede silah atma, trafikte yol kesme, bunlar Ceza Kanunumuzda yerlerini aldı ve hapis cezası gerektiren hususlar olarak şu anda yürürlüğe girmiş durumda.”

Denetimli serbestlik uygulamalarında da değişiklik yapıldığını ifade etti:

“Denetimli serbestlik bir yıl maktu yerine orantılı bir şekilde. Yani yapanın yanına kar kalmaması bakımından önemli düzenlemeler yapıldı.”

Tunç, tüm bu olaylarda yargının üzerine düştüğünü vurguladı:

“Yargı teşkilatımız tüm hassasiyetiyle bu konuların, bu davaların üzerine gidiyor. Yapanın yanına kar kalmaması noktasında, hakkaniyetli bir karar oluşması noktasındaki çabaları da sürdürüyoruz.”

ROJİN İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Tunç, Rojin Kabaiş dosyasına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Rojin Kabaiş maalesef soruşturması devam ediyor. O da tabii soruşturmada ölüm sebebi henüz daha belirlenemedi. Yani suda boğulma olarak belirlendi ama bu suda boğulma öncesinde herhangi bir şiddete maruz kaldı mı, kalmadı mı? Bunlar araştırılıyor.”

Tunç, dijital materyallerin incelendiğini, şüpheli görülen kişilerden DNA örnekleri alındığını, adli tıp süreçlerinin sürdüğünü ve telefonun incelenmesiyle ilgili İspanya Adalet Bakanı'yla bizzat görüştüğünü açıkladı:

“Telefonun incelenmesi devam ediyor. 10 haneli bir şifre olduğu için çok sürekli bir deneme yaparak dijital materyaller yani cep telefonundaki bilgilere de ulaşılmaya çalışılıyor.”

Tunç, Kabaiş ailesiyle yapılan görüşmeyi de aktararak, şunları söyledi:

“Ailenin acısı büyük. Babasıyla ve kardeşleriyle bakanlıkta bir görüşme yaptık. Bu konuda kararlıyız dedik. Sorumlular varsa, onun hayatını kaybetmesine neden olanlar varsa, katiller varsa bu konuda devlet hiçbir şeyi gizlemez dedik.”

Tunç, sosyal medyada devletin birilerini koruduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi:

“Maalesef bakıyorum, bazı sosyal medya hesapları ve bazı çevreler devletin, yargı kurumlarının birilerini gizliyormuş gibi bir paylaşımda bulunuyor. Değerli arkadaşlar, yargı, devlet, üniversiteye yeni başlamış bir kızcağızın hakkını korur. Onun hakkını, hukukunu korumak devletin görevidir. Hiç kimseyi, kim olursa olsun, sıfatı ne olursa olsun öyle gizleme vesaire olmaz.”

Tunç, Kabaiş’in ailesine verdikleri sözü de yineledi: