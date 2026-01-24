Hak arayan işçiye 'kara liste' baskısı!

Yayınlanma:
Hakkını talep eden, maaşını almak için dava açan ya da eyleme katılan inşaat işçilerinin, büyük inşaat şirketleri tarafından kara listeye alındığı öne sürüldü. Bu uygulamanın, Ankara Adalet Sarayı şantiyesinde de yaşandığı iddia edildi.

Ücretlerini tahsil edebilmek için hukuki yollara başvuran ve protesto yapan işçilerin, büyük firmalarca fişlenerek ‘kara liste’ye dahil edildiği ileri sürülüyor. İddialara göre, bu listeye alınan işçiler farklı şantiyelerde işe başvurduklarında, “girişi uygun değildir” ibaresiyle geri çevriliyor. Sendika temsilcileri, son örneklerden birinin, iktidara yakınlığıyla bilinen iş insanı Erman Ilıcak’ın sahibi olduğu Rönesans Holding’in yapımını üstlendiği Ankara Adalet Sarayı şantiyesinde yaşandığını iddia etti.

‘SİZİ İŞE ALAMAYIZ’

İnşaat İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Yunus Özgür, üyelerinin şantiyede işe başlamak üzereyken engellendiğini belirterek, “Adalet Sarayı’nın şantiyesindeki üyelerimizin işe girişi yapılacaktı. İşçiler bilgilerini verdi. Onlara ‘Kara listedesiniz, sizi işe alamayız’ demişler” dedi. Özgür, işçilerin kara listeye alınma gerekçesinin, daha önce aynı firmanın İstanbul Dudullu’daki şantiyesinde iki ay boyunca maaşlarını alamadıkları için itiraz etmeleri olduğunu söyledi. Şirket yetkililerinin konuyu inceleyeceklerini belirtmelerine rağmen herhangi bir açıklama yapılmadığını da ekledi.

‘BU KİŞİ UYGUN DEĞİLDİR’

Büyük şirketlerin kendi kara listelerini oluşturduğunu savunan Özgür, bu listelere giren işçilerin yaklaşık beş yıl boyunca şirketin şantiyelerinde çalıştırılmak istenmediğini belirtti. “Sorunu müzakere ile çözüyoruz” diyen Özgür, “Patron, işçiyi korkutmak için bunu kullanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü'ye konuşan Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut da benzer uygulamaların yaygın olduğunu belirterek, bir işçinin herhangi bir firmada hak arama mücadelesine girmesi ya da dava açması halinde, o firmanın diğer projelerine alınmadığını söyledi. Karabulut, işçilerin şantiyeye giriş sırasında firmaların sisteminde “Bu kişi uygun değildir” şeklinde kırmızı bir uyarıyla karşılaştığını söyledi.

‘AVUKATLAR, UYGULAMAYI REDDEDİYOR’

Karabulut, yaşanan durumu sendikaya anlatan işçiler için firmalarla görüşerek çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, “Durumu bize anlatan işçiyi, firma ile görüşerek işe aldırıyoruz, çözüm yolu arıyoruz. Uygulama işçiye, ‘Köle gibi her dediğimizi kabul edeceksin yoksa şantiyemizde sana yer yok’ demektir” dedi. Firmaların avukatlarının ise bu iddiaları reddettiğini söyleyen Karabulut, “Firmaların avukatları, ‘Böyle bir uygulama yok. Sendikaların kara propagandası’ diyerek reddediyor. Ancak kara listede olan işçi çözüm için bize geliyor. Bu uygulamaya maruz kalıp korkan, sendikaya gelemeyen de var. Çünkü listeye sendikalı olmayan, dava açan işçi de girebiliyor” diye konuştu.

‘BU SUÇTUR, AYRIM YAPILAMAZ’

Söz konusu uygulamanın açıkça suç olduğunu vurgulayan Karabulut, iş kanununa göre işçiler arasında ayrım yapılamayacağını ve bunun ciddi yaptırımları bulunduğunu ifade etti.

