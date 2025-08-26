Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Üzeyir Gül hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Çiçektepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Üzeyir Gül yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile çarpıştı.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücü Gül, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA