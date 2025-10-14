Hacze giden avukata saldırı: Barodan açıklama!

İstanbul Bağcılarda, avukat Adem Tekindağ, haciz işlemi sırasında yanında polis olmasına rağmen saldırıya uğradı. İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi, saldırıya uğrayan avukat Adem Tekindağ’a ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Avukata Çirkin Saldırı! Duruşma Sonrası Darbedildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“BU SALDIRI SAVUNMA MAKAMINA YÖNELMİŞ CİDDİ BİR SALDIRIDIR”

“Resmi haciz işlemi esnasında, kolluk kuvvetlerinin de hazır bulunduğu bir ortamda gerçekleşen bu organize saldırı; tehdit, hakaret ve fiziki müdahaleleri içeren, savunma makamına yönelmiş ciddi bir saldırıdır. Yalnızca bir şüphelinin tutuklanması, saldırının toplu niteliği dikkate alındığında yetersizdir. Tanık beyanları, tutanaklar ve olay yeri bilgileri saldırının birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır."

“TÜM FAİLLER TESPİT EDİLİP ADALET ÖNÜNE ÇIKARILMALI”

Olayın tüm yönleriyle titizlikle soruşturulması, saldırıya karışan tüm faillerin tespit edilerek adalet önüne çıkarılması, avukatlara yönelik saldırılarda cezasızlık politikalarına son verilmesi, savunma makamına yönelik hiçbir saldırının yanıtsız kalmaması gerektiği belirtilen açıklamada, “Meslektaşımız Av. Adem Tekindağ’ın yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.