Hacettepe Üniversitesi yurdunda hijyen krizi: Rezalet koşullarda yaşamaya çalışıyoruz

Hacettepe Üniversitesi öğrenci yurtlarında, teknik ihmaller, hijyen-sağlık problemleri ve zamlar nedeniyle yaşanan problemler katlanarak artmaya devam ediyor. Yurtlarda karşılaştıkları sorunları eşeltiren Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, “Uyarıları dinleyen yok, sıcak su yok, muhatabımız yok” ifadelerini kullandı.

“REZALET KOŞULLARDA YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Öğrenciler, geçen dönem "kazan dairesi tadilatı" gerekçesiyle yurtlardan çıkarılmak istendiklerini fakat toplanan dilekçelerle buna engel olunduğunu ifade etti. Aradan geçen yedi aya rağmen aynı sorunların devam ettiğini aktaran öğrenciler, Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından tesisatın çökebileceği ve sistemin kaynak tutmayacağına ilişkin iki yıllık teknik uyarıların da rektörlük tarafından dikkate alınmadığını öne sürdü.

BirGün'den Etki Can Bolatcan'ın haberine göre, bu sene, öğrenci yurtlarına yüzde 29, öğrenci evlerine ise yüzde 34 oranında zam yapılan Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciler, yurtlarda sunulduğu iddia edilen hiçbir imkândan yararlanamadıklarını söyledi. Her yıl artan zamlara rağmen hizmetlerin kötüleştiğini ifade eden öğrenciler, “Çamaşırhaneler kullanılamaz halde, tuvalet ve banyolar hijyenik değil. Çok soğuk kış aylarında su, sıcak su ve kalorifer sorunları ise süreklilik kazanmış durumda. Yurtlarda rezalet koşullarda yaşamaya çalışıyoruz. En temel talebi insanca yaşamak olan öğrenciler ise haklarını savundukları için soruşturmalarla ve baskılarla susturulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Hacettepe rektörü bir ilki başardı! Var olmayan öğrenciye soruşturma açtı

“BARINMA HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ”

Öğrenciler, ekim ayındaki senato toplantısında BOTAŞ tarafından “Kusurlu hizmet verileceği, bu nedenle öğrencilerden tam yurt ücreti alınmaması, geçici bir süre öğrencilerin yeni yapılan yurtlara yerleştirilmesi ve mevcut yurtlara yeni öğrenci alınmaması” yönünde uyarı yapıldığını ifade etti. Fakat rektörlüğün bu uyarıları yok saydığını belirten öğrenciler, “KYK yurdunda sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kalan ve bu nedenle kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kasım Bulgan’ı unutmuyoruz. Bir arkadaşımızı daha bu ihmalkâr ve katil düzene teslim etmeyeceğiz. Barınma hakkımızdan vazgeçmiyoruz ve sesimizi bulunduğumuz her alanda yükseltmeye devam edeceğiz”sözlerini sarf etti.