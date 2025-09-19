Günler sonra yeniden gökyüzüyle kucaklaştılar!

Günler sonra yeniden gökyüzüyle kucaklaştılar!
Yayınlanma:
Çanakkale’de yaralı halde bulunan küçük balaban kuşu ve 2 ebabil kuşu tedavilerinin ardında doğal ortamlarına salındı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yaralı halde bulunan küçük balaban kuşu ile merkez ve Bayramiç ilçelerinde yaralı halde bulunan 2 ebabil kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan kuşlar ekipler tarafından doğal ortamına salındı.

“DOĞAL YAŞAMINA GERİ DÖNDÜ”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Çanakkale'de yaralı halde bulunarak ekiplerimize ulaştırılan 3 adet kanatlı dostumuz, gerekli bakımların ardından yeniden doğaya kavuştu. Lapseki'de bulunan ve ekiplerimizce bakımı tamamlanan Küçük Balaban, Çardak Lagünü'nde yeniden doğal yaşamına döndü. Biri Çanakkale Merkez, diğeri ise Bayramiç ilçesinden ekiplerimize ulaşan iki Ebabil kuşu da tedavileri tamamlanarak gökyüzüyle yeniden kucaklaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak, yaban hayatının korunması için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

