Güney Kore’den Suriye’ye dev araç akışı: 6 ayda 150 bin araç sevk edildi

Güney Kore'den ithal edilen araçların Türkiye limanları üzerinden Suriye pazarına sevkiyatı hız kazandı. Son altı aylık dönemde, Mersin ve Hatay'daki limanlardan karaya çıkarılan 150 bin adet sıfır kilometre ve ikinci el araç, Suriye'ye ulaştırılmak üzere hareket etti.

ARAÇLAR HATAY VE MERSİN'DEKİ LİMANLARDAN SURİYE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Sevkiyatın, Hatay'daki Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük Kapıları kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Bu yoğun araç akışı, Suriye'deki iç karışıklığın sona ermesinin ardından uluslararası transit taşımacılığın önemli ölçüde hızlandığını gösteriyor.

TIR'larla gümrük kapılarından geçirilerek tampon bölgeye indirilen araçlar, daha sonra Suriye pazarında satışa sunuluyor. Bölgedeki nakliyeci esnafı, artan bu ticaret hacminin kendileri için memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Söz konusu sevkiyatın, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecindeki talebi karşılamaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.