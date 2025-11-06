Güney Kore’den Suriye’ye dev araç akışı: 6 ayda 150 bin araç sevk edildi

Güney Kore’den Suriye’ye dev araç akışı: 6 ayda 150 bin araç sevk edildi
Yayınlanma:
Güney Kore’den son 6 ayda gemilerle getirilip Mersin ve Hatay’daki limanlardan karaya çıkarılan 150 bin sıfır kilometre ve ikinci el araç, Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük Kapıları üzerinden Suriye'ye götürüldü.

Güney Kore'den ithal edilen araçların Türkiye limanları üzerinden Suriye pazarına sevkiyatı hız kazandı. Son altı aylık dönemde, Mersin ve Hatay'daki limanlardan karaya çıkarılan 150 bin adet sıfır kilometre ve ikinci el araç, Suriye'ye ulaştırılmak üzere hareket etti.

kore-2.jpg

ARAÇLAR HATAY VE MERSİN'DEKİ LİMANLARDAN SURİYE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Sevkiyatın, Hatay'daki Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük Kapıları kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Bu yoğun araç akışı, Suriye'deki iç karışıklığın sona ermesinin ardından uluslararası transit taşımacılığın önemli ölçüde hızlandığını gösteriyor.

Ordu'da taş ocağında göçük! 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyorOrdu'da taş ocağında göçük! 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

kore.jpg

TIR'larla gümrük kapılarından geçirilerek tampon bölgeye indirilen araçlar, daha sonra Suriye pazarında satışa sunuluyor. Bölgedeki nakliyeci esnafı, artan bu ticaret hacminin kendileri için memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Söz konusu sevkiyatın, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecindeki talebi karşılamaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Türkiye
Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi
Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi
MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası
MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası