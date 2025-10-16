Güllüoğlu'na Gazze görevi: Hakan Fidan gönderdi

Güllüoğlu'na Gazze görevi: Hakan Fidan gönderdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu Gazze görevi... Hakan Fidan, Türkiye'nin Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak görevlendirdiği Güllüoğlu'nu dün Gazze'ye gönderdi.

Türkiye, Gazze'ye yönelik insani yardımların hızla ulaştırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve Gazze'nin yeniden imarı sürecinde hızla harekete geçen Dışişleri Bakanlığı, koordinatörlük görevi verilecek ismi belirledi.

GÜLLÜOĞLU'NA GAZZE GÖREVİ

Türkiye'nin Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğüne Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu atandı.

Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin yerinde takibinin yanı sıra ilgili kurumlar ve makamlarla eş güdümü sağlamak üzere Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandı.

gulluogluna-gazze-gorevi-hakan-fidan-gonderdi-2.jpg

HAKAN FİDAN GÖNDERDİ

Dün itibarıyla beraberindeki ekiple sahaya intikal eden Koordinatör Büyükelçi Güllüoğlu, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin ve önceliklerin tespiti için incelemelerde bulunmak, Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarıyla eş güdüm yapmak ve Gazze'de bu ajansların faaliyetlerini desteklemek amacıyla görevini icra edecek.

gulluogluna-gazze-gorevi-hakan-fidan-gonderdi-3.jpg

Büyükelçi Güllüoğlu, sahada faaliyet gösteren ilgili Türk kurumlarıyla eş güdüm halinde Türkiye'den gönderilecek malzemenin en isabetli şekilde Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak, Mısır ve Ürdün üzerinden gönderilecek yardımlara yönelik yerel makamlarla istişareler gerçekleştirmek, hasta tahliyeleri dahil Gazze’ye yönelik Türkiye’nin sağlık desteğini güçlendirmek amacıyla görev alacak.

gulluogluna-gazze-gorevi-hakan-fidan-gonderdi-4.jpg

TÜRKİYE'NİN GAZZE’YE YÖNELİK İNSANİ YARDIMLARI

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze’ye en çok insani yardım ileten ülkelerin başında geliyor.

Bu kapsamda, Türkiye, Ekim 2023'ten bu yana 102 bin ton insani yardım malzemesini deniz ve hava yoluyla Gazze’ye ulaştırdı.

Gazze'de sağlanan ateşkes, Gazze'ye sürdürülebilir ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılması açısından bir fırsat teşkil etti.

Bu çerçevede Türkiye, Gazze’ye yardım faaliyetlerinin devamı niteliğinde yaklaşık 865 tonluk insani yardım malzemesinin yüklü olduğu bir gemiyi 14 Ekim'de Mersin Limanı’ndan Mısır’ın El Ariş Limanı’na gönderdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Mehmet Şimşek iddiası yeniden gündem oldu! Bu seneki bütçe törenine katılmadı
Mehmet Şimşek iddiası yeniden gündem oldu! Bu seneki bütçe törenine katılmadı
MSB'den askeri hastane açıklaması! CHP kanun teklifi verdi Bahçeli "Hata" demişti
MSB'den askeri hastane açıklaması! CHP kanun teklifi verdi Bahçeli "Hata" demişti
Polis şüphelenip durdurdu: Araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Polis şüphelenip durdurdu: Araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!