Güllü soruşturmasında bir kritik gelişme daha! ATK'ya sevk edildi
Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan E. ise geçtiğimiz günlerde "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
KAN VE KIL ÖRNEKLERİ ALINACAK
Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında kritik bir gelişme yaşandı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kervan E., Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi. Kervan E.'den kan ve kıl örnekleri alınacağı belirtildi.
ÖLDÜKTEN SONRA MESAJ ATTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Kervan Eminoğlu’nun, Güllü pencereden düşüp öldükten 20 dakika sonra saat 01.50’de Tuğyan Ülkem Gülter’e WhatsApp üzerinden iki mesaj gönderip sildiği ortaya çıkmış, savcılık sorgusunda bu mesajların içeriğini hatırlamadığını söylemişti.