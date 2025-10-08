Gözaltına alınan Birce Akalay görüntülendi

"Uyuşturucu madde kullanmak" iddiası ile haklarında soruşturma başlatılan 19 ünlü gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Birce Akalay, ifadesi alındıktan sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 19 ünlü gözaltına alındı. Ünlü isimlerin ifadeleri ve kan örneklerinin alınacağı belirtildi.

BİRCE AKALAY İFAESİNİ VERDİKTEN SONRA AYRILDI

19 ünlü isim arasında yer alan ünlü oyuncu Birce Akalay, ifadesini vermek için geldiği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ünlülerin tam listesi şu şekilde:

1. Birce Akalay

2. Birsen Berrak Tüzünataç

3. Ceren Moray Orcan

4. Demet Evgar Babataş

5. Deren Talu

6. Derin Talu

7. Dilan Polat

8. Duygu Özaslan Mutaf

9. Engin Polat

10. Feyza Altun

11. Hadise Açıkgöz

12. İrem Derici

13. Kaan Yıldırım

14. Kubilay Aka

15. Mert Yazıcıoğlu

16. Metin Akdülger

17. Özge Özpirinçci (Yamantürk)

18. Zeynep Meriç Aral Keskin

19. Ziynet Sali (Safter)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

