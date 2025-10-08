Gözaltına alınan Birce Akalay görüntülendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 19 ünlü gözaltına alındı. Ünlü isimlerin ifadeleri ve kan örneklerinin alınacağı belirtildi.
BİRCE AKALAY İFAESİNİ VERDİKTEN SONRA AYRILDI
19 ünlü isim arasında yer alan ünlü oyuncu Birce Akalay, ifadesini vermek için geldiği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görüntülendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ünlülerin tam listesi şu şekilde:
1. Birce Akalay
2. Birsen Berrak Tüzünataç
3. Ceren Moray Orcan
4. Demet Evgar Babataş
5. Deren Talu
6. Derin Talu
7. Dilan Polat
8. Duygu Özaslan Mutaf
9. Engin Polat
10. Feyza Altun
11. Hadise Açıkgöz
12. İrem Derici
13. Kaan Yıldırım
14. Kubilay Aka
15. Mert Yazıcıoğlu
16. Metin Akdülger
17. Özge Özpirinçci (Yamantürk)
18. Zeynep Meriç Aral Keskin
19. Ziynet Sali (Safter)