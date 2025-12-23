Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi!

Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi!
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. Erdinç'in savcılıkta ifade vermek üzere adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç de dün gözaltına alındı.

Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Ela Rümeysa Cebeci ek ifade verdi: Kendi rızam ile...Ela Rümeysa Cebeci ek ifade verdi: Kendi rızam ile...

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Erdinç'in jandarmadaki işlemlerinin tamamlandı. Erdinç'in savcılığa sevk edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha sonra aralarında ünlü isimlerinde yer aldığı 8 kişi daha gözaltına alınmıştı. Bu isimlerden Ezgi Eyüboğlu ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Model ve sosyal medya fenomeni Gizem Türedi ise adli kontrolle serbest kalırken Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Dosya kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran da savcılığa ifade vermek üzere çağrılmış, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gelişmelerin dosyaya eklenebileceği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

