Göletteki ölümde 'cinayet' şüphesi: Eşi ve ailesi gözaltında

2 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden Buldan’daki Dımbazlar Göleti'ne gelen İbrahim ve Samime Kayaaslan çiftinin suya düştüğü iddia edilmişti. O dönem verilen ifadelerde; İbrahim Kayaaslan’ın gölete düştüğü, eşi Samime Kayaaslan’ın ise onu kurtarmak için suya atladığı ileri sürülmüştü. Çevredeki balıkçılar tarafından sudan sağ çıkarılan kadın hastaneye kaldırılırken, eşinin cansız bedeni arama kurtarma ekiplerince göletten çıkarılmıştı.

JANDARMADAN EŞZAMANLI OPERASYON

Olayın ardından geçen sürede elde edilen teknik bulgular ve çelişkili ifadeler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında İbrahim Kayaaslan’ın eşi Samime Kayaaslan, kayınvalidesi M.Y., kayınpederi M.Y. ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen İ.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Gözaltına alınan 4 şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri devam ediyor. Başsavcılığın, olayın bir kaza değil, planlı bir cinayet olma ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.