Göletteki ölümde 'cinayet' şüphesi: Eşi ve ailesi gözaltında

Yayınlanma:
Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık beş ay önce bir gölette cansız bedenine ulaşılan İbrahim Kayaaslan (40) dosyasında gelişme yaşandı. İlk etapta "boğulma kazası" olarak kayıtlara geçen olayla ilgili Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturmada, aralarında maktulün eşinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

2 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden Buldan’daki Dımbazlar Göleti'ne gelen İbrahim ve Samime Kayaaslan çiftinin suya düştüğü iddia edilmişti. O dönem verilen ifadelerde; İbrahim Kayaaslan’ın gölete düştüğü, eşi Samime Kayaaslan’ın ise onu kurtarmak için suya atladığı ileri sürülmüştü. Çevredeki balıkçılar tarafından sudan sağ çıkarılan kadın hastaneye kaldırılırken, eşinin cansız bedeni arama kurtarma ekiplerince göletten çıkarılmıştı.

JANDARMADAN EŞZAMANLI OPERASYON

Olayın ardından geçen sürede elde edilen teknik bulgular ve çelişkili ifadeler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında İbrahim Kayaaslan’ın eşi Samime Kayaaslan, kayınvalidesi M.Y., kayınpederi M.Y. ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen İ.S. yakalanarak gözaltına alındı.

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Gözaltına alınan 4 şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri devam ediyor. Başsavcılığın, olayın bir kaza değil, planlı bir cinayet olma ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

