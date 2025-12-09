Gökmen Karadağ'ın acı günü

Gökmen Karadağ'ın acı günü
Yayınlanma:
Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programının moderatörü ve sunucusu Gökmen Karadağ, acı haberi duyurdu. Karadağ'ın babası Ali Karadağ vefat etti.

Gazeteci Gökmen Karadağ, babası Ali Karadağ'ın vefat ettiğini duyurdu. Karadağ, "Babamı kaybettim dostlar. Gözümden gönlüme aktı" diyerek acı haberi verdi.

Karadağ, merhum babası Ali Karadağ'ın yarın (10 Aralık) İzmir Yamanlar Cemevi'nde son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

g7ujztywkaain3v.jpg

"Devrin daim olsun yiğit babam" diyen Karadağ, babası ile fotoğrafını da paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

