Gökmen Karadağ'ın acı günü

Gazeteci Gökmen Karadağ, babası Ali Karadağ'ın vefat ettiğini duyurdu. Karadağ, "Babamı kaybettim dostlar. Gözümden gönlüme aktı" diyerek acı haberi verdi.

Karadağ, merhum babası Ali Karadağ'ın yarın (10 Aralık) İzmir Yamanlar Cemevi'nde son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

"Devrin daim olsun yiğit babam" diyen Karadağ, babası ile fotoğrafını da paylaştı.