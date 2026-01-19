Gökan Zeybek'ten 'su sorunu' açıklaması: Ankara bu sorunu aşmıştır!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Ankara'da su sorunu" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmadaki, "Türkiye'nin başşehrini, vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa mahkum edenlerin zihniyetinin insafına bırakamayız" sözlerine atıfta bulunan Zeybek, endişeye mahal olmadığını söyledi.

Zeybek; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da açıkladığı gibi Ankara'da su sorunu olmadığını ve bu sorunun aşıldığını belirtti.

"ANKARA'DA SU SORUNU YOKTUR"

Bu konuda gerekli tüm adımların atıldığını ve sorunun ortadan kaldırıldığını belirten Zeybek'in açıklaması şu şekilde:

"DUYDUM Kİ Ankara’da “su kuyruklarına mahkum eden zihniyet” gibi bir niteleme yapılmış… Takvimler 2007 yılını gösteriyordu. Melih Gökçek ve ekibi sorunu çözemeyince farklı arayışlara gidilmişti. Bu nedenle bugün de açıklama yapılması şaşırtıcı değildir. Anılar bu konuda elbette taze. “Hatta banyo yapmayın başınızı yıkayın” yönünde açıklamaları da olmuştu. O günleri yaşayanlar bugün endişe edebilir ancak sizi temin ederim ki ENDİŞEYE MAHAL YOK BİR KEZ DAHA ALTINI ÇİZELİM! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın açıkça vurguladığı ve belge belge ortaya koyduğu gibi ANKARA’DA SU SORUNU YOKTUR! Bu yöndeki hiçbir spekülasyon gerçeği değiştiremez. Ankara bu sorunu aşmıştır Ankaralı müsterihtir. Çünkü gönüllerinde taht kurmuş olan Mansur Yavaş ve ekibi, bu konuda gerekli tüm adımları atmış ve sorunu ortadan kaldırmıştır. Kendilerini yürekten kutluyorum."

NE OLMUŞTU?

Ankara, son günlerde 'su kesintisi' iddialarıyla çokça gündeme gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yayılan “Ankara susuz kaldı” iddialarına düzenlediği basın toplantısı ile yanıt vermişti.

Yavaş, iddiaların “organize bir karalama kampanyasının” parçası olduğunu belirtmişti.

TRT, Anadolu Ajansı ve TGRT Haber’e tepki gösteren Yavaş, kampanyanın arkasında İletişim Başkanlığı’ndan gelen talimatların olduğunu söylemişti.