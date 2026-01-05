Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu: Görenleri hayran bıraktı!

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerinde Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi'nin büyük bölümü, havaların gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle dondu.

GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelale, ziyaretçilerini kış güzelliğiyle ağırlıyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da hem çevresindeki kar örtüsü hem de buz sarkıtları ile görenleri hayran bırakan şelale, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

GİRLEVİK ŞELALESİ HAKKINDA

Girlevik Şelalesi, Erzincan il merkezinin 30 km güneydoğusunda, Çağlayan beldesinde, aynı isimli köyün sınırlarında bulunuyor.

Şelalenin suları üç kademe halinde, 30–40 m yükseklikten düşmekte. Sular birkaç kilometre ilerden Kalecik Köyü sınırlarından dokuz kaynaktan geliyor.