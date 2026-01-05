Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu: Görenleri hayran bıraktı!

Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu: Görenleri hayran bıraktı!
Yayınlanma:
Erzincan'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerinde Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi'nin büyük bölümü, havaların gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle dondu.

girlevik-selalesi.jpg

GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelale, ziyaretçilerini kış güzelliğiyle ağırlıyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da hem çevresindeki kar örtüsü hem de buz sarkıtları ile görenleri hayran bırakan şelale, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

girlevik-selalesii.jpg

GİRLEVİK ŞELALESİ HAKKINDA

Girlevik Şelalesi, Erzincan il merkezinin 30 km güneydoğusunda, Çağlayan beldesinde, aynı isimli köyün sınırlarında bulunuyor.

Şelalenin suları üç kademe halinde, 30–40 m yükseklikten düşmekte. Sular birkaç kilometre ilerden Kalecik Köyü sınırlarından dokuz kaynaktan geliyor.

Kaynak:AA

Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Türkiye
Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Özmen'den çağrı: Maduro'yu serbest bırak! Can güvenliğim yok
Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Özmen'den çağrı: Maduro'yu serbest bırak! Can güvenliğim yok
Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs rezidanstan çıktı!
Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs rezidanstan çıktı!