Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Yayınlanma:
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada; Giresun merkez, Bulancak ve Espiye ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığı tespit edilen adresler belirlendi. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla, önceden tespit edilen noktalara baskın yapıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Operasyon neticesinde, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı oldukları iddia edilen S.T., O.K., M.K., A.A., E.D. ve E.K. isimli 6 şahıs ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiUşak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla yargılanan şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

