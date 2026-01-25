Giresun TOKİ kura sonuçlarını sorgula - TCKN ile sorgulama ve ilçelere göre kura sonucu listeleri

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı. Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:

TOKİ Resmi Sitesi TCKN ile kura sonucu sorgula: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama

Ev Sahibi Türkiye İllere Göre Kura Sonuçları: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Giresun TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Giresun genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Giresun’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Kurada çıkmayanlar nasıl iade alabilir?

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, çekiliş tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka ile iletişime geçerek katılım bedelinin iadesini talep edebilir. Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar iade başvurusunu özel iade ekranları üzerinden gerçekleştirebilirken, Ziraat Bankası ile ödeme yapanlar iade talebini mobil bankacılık kanalıyla iletebilir.

Giresun TOKİ konutlarının fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ’nin sosyal konut projelerinde ödeme planı uzun vadeli olacak şekilde düzenleniyor. Hak sahipleri konutlarını %10 peşinat ödeyerek satın alırken, kalan tutarı 240 ay (20 yıl) boyunca taksitlendirerek ödeme imkânına sahip oluyor.

Projede yer alan dairelerin fiyatları ise konut tipine göre değişiyor. 55 metrekarelik 1+1 daireler 1 milyon 800 bin TL bedelle satışa sunulurken, bu konutlarda aylık taksit tutarları 6 bin 750 TL’den başlıyor. 65 metrekarelik 2+1 daireler için belirlenen fiyat 2 milyon 200 bin TL olurken, aylık ödemeler 8 bin 250 TL’den itibaren uygulanıyor. 80 metrekarelik 2+1 dairelerin satış fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL, aylık taksitleri de 9 bin 938 TL’den başlıyor.