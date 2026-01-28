Gezi anmasına katılanlara yıllar sonra dava açıldı!

2022 yılında Gezi Parkı eylemlerinin dokuzuncu yılı kapsamında düzenlenen anmaya katılan 27 kişi hakkında, aradan geçen üç buçuk yılın ardından dava açıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ı eleştiren slogan attığı tespit edilen iki kişi hakkında ise ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Gezi'den 19 Mart'a sürüyor bu kavga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 31 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Gezi anmasına ilişkin olarak 19 Aralık 2025 tarihinde iddianame düzenledi. İddianamede, Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla saat 19.00’da Taksim’de, "Karanlık Gider Gezi Kalır, Gezi 9’uncu Yılında" başlığıyla toplanma çağrısı yapıldığı belirtildi.

Savcılık, söz konusu çağrının öğrenilmesi üzerine polis ekipleri tarafından güvenlik tedbirlerinin alındığını kaydetti.

PANKART AÇILDI, YÜRÜYÜŞE MÜDAHALE EDİLDİ

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, iddianamede yer alan bilgilere göre, polis tarafından bariyerlerle emniyet tedbiri alınan alanda, aralarında dönemin HDP milletvekilleri Oya Ersoy ve Musa Piroğlu ile TİP milletvekilleri Erkan Baş, Ahmet Şık ve Saliha Sera Kadıgil’in de bulunduğu yaklaşık 600 kişilik bir grup toplandı.

Grubun, Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Acil demokrasi ve adalet! Karanlık gider! Gezi kalır" ifadelerinin bulunduğu Taksim Dayanışması imzalı pankart açtığı aktarıldı. İstiklal Caddesi’ne yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında bazı kişilerin polise mukavemette bulunduğu iddia edildi.

27 kişi hakkında çeşitli suçlamalar

Hazırlanan iddianamede, bazıları olay günü gözaltına alınan toplam 27 kişi hakkında dava açıldı;

"Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hâle getirerek katılma",

"Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

POLİSE 'MAĞDUR' SIFATI

İddianamede, polise taş ve pet şişe atıldığı, bir polisin flama sopasıyla vurulduğu öne sürüldü. Dört kişinin gözaltı işlemleri sırasında emniyette de polise direnerek slogan attıkları iddia edildi.

Gözaltı aracında darp edildiğini ileri sürerek darp raporu aldığı belirtilen A.D. isimli kadın çevik kuvvet polisi ise iddianamede 'mağdur' sıfatıyla yer aldı.

İKİ KİŞİ HAKKINDA AYRI SORUŞTURMA

Savcılık, suçlamaları reddeden 27 kişinin yargılanmasını talep ederken, Erdoğan'ı eleştiren slogan attığı tespit edilen iki kişi hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma yürütüleceğini kaydetti.

DURUŞMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Davanın ilk duruşmasının 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi planlanıyor.