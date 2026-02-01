Geçinemeyen insanları hedef alan şebeke yakayı ele verdi!

Adana’da meydana gelen olayda, Özkan K. ve Mehmet Ali İ., maddi sorunlar yaşayan Karani G. (31) ile bir süre önce arkadaş ortamında tanıştı. Bankalarda olan tanıdıkları sayesinde kredi puanını yükselterek yüksek limitli kredi kartı çıkarabileceklerini iddia eden 2 şahıs, Karani G.'nin güvenini kazandı.

KREDİ KARTINI VE KİMLİK BİLGİLERİNİ VERDİ!

Karani G., mevcut kredi kartlarını ve kimlik bilgilerini bu kişilere verdi. Mobil bankacılık üzerinden kart limitlerini toplamda 2,5 milyon liraya yükselten Özkan K. ve Mehmet Ali İ., anlaşmalı oldukları işletmeler üzerinden hayali satışlar yaparak 2 kredi kartından 1 milyon 540 bin lira harcama yaptı. Aynı zamanda şüphelileri 300 bin TL de nakit avans çekti. Dolandırıldığını anlayan Karani G., polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti. Ekipler, 2 şüphelinin güven kazanmak amacıyla günübirlik ofis kiralayarak mağdurlarla burada görüştüğünü belirledi.

TUTUKLANAREAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!

Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda Özkan K. ve Mehmet Ali İ.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.