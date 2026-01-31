ABD savcılığı, Kalder A.Ş.’nin kurucusu ve CEO’su Gökçe Güven hakkında, yatırımcılardan yaklaşık 7 milyon dolar topladığı süreçte dolandırıcılık yaptığı ve sahte belgelerle "olağanüstü yetenek" vizesi aldığı iddiasıyla ek iddianame hazırlandığını açıkladı. 26 yaşındaki Güven'in 52 yıl hapsi isteniyor.

Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre, ABD New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Kalder Inc.’in kurucusu ve CEO’su Gökçe Güven’in menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, vize dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla yargılandığını duyurdu.

Türk iş insanı ABD'de yakayı ele verdi: Kara para aklamak ve dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor

YATIRIMCILARI KANDIRDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Başsavcı Jay Clayton tarafından yapılan açıklamada, Güven’in şirketin mali durumu ve iş ortaklıkları hakkında yatırımcılara yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdiği iddia edildi. Güven’in 27 Kasım 2025’te tutuklandığı, davanın ABD Bölge Hakimi Lewis A. Kaplan’a atandığı bildirildi.

İddianameye göre Güven, Nisan 2024’te başlattığı "tohum yatırım turu" kapsamında Kalder’i, çok sayıda markayla çalışan ve düzenli gelir elde eden bir fintech platformu olarak tanıttı.

Savcılık, yatırımcılara sunulan belgelerde şirketin gelirlerinin ve marka ortaklıklarının gerçeği yansıtmadığını, bazı markalarla yalnızca kısa süreli pilot çalışmalar yapıldığını, bazılarıyla ise herhangi bir anlaşma bulunmadığını belirtti.

Ayrıca Güven’in, şirketin gerçek mali verilerini gizleyerek yatırımcılara şişirilmiş rakamlar sunduğu ve bu yolla birden fazla yatırımcıdan yaklaşık 7 milyon dolar topladığı öne sürüldü.

HAKKINDA BİRDEN ÇOK SUÇLAMA VAR!

Savcılığın açıklamasında, Türkiye vatandaşı olan Gökçe Güven’in, öğrenci vizesinin sona ermesinin ardından ABD’de kalabilmek için O-1A "olağanüstü yetenek" vizesine başvurduğu, bu başvuruda da yatırımcılara sunduğu aynı yanlış beyanlar ve sahte belgeleri kullandığı ifade edildi. Başvuru dosyasında yer alan bazı referans mektuplarının, ilgili yöneticilerin bilgisi ve onayı olmadan dijital olarak hazırlandığı iddia edildi.

Gökçe Güven, her biri 20 yıla kadar hapis cezası öngören dolandırıcılık suçları ile, 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren vize dolandırıcılığı ve zorunlu ek hapis cezası içeren kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla yargılanıyor. Güven, toplamda 52 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.