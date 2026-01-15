Gece kulübünün kaçak yapıları parça parça yıkılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yürütülen denetim çalışmaları kapsamında Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan bir gece kulübünün bazı bölümlerinin kaçak olduğu tespit edildi.

KAÇAK YAPILAR İÇİN YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Kaçak yapılarla ilgili yasal süreç başlatıldı. Yapılan tespitlerin ardından encümen kararıyla kaçak yapılarla ilgili yıkım ve idari para cezası kararı alındı.

YIKIM İŞLEMİNE BAŞLANDI

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri, iş makineleriyle birlikte sabah saatlerinde Muallim Naci Caddesi'nde bulunan gece kulübünün önüne gelerek, yıkım işlemine başladı.