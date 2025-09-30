Gazeteci Elif Akgül'ün davasında ilk duruşma görüldü



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan gazeteci Elif Akgül, hakkındaki 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamenin mesleki faaliyetlerinden ibaret olduğunu belirtti. Akgül, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişte ya da bugün herhangi bir örgüte üye olmadım. 13 yıl önce toplantılarına katıldığım ve gazeteci olarak izlediğim HDK'nin herhangi bir suç örgütü faaliyeti olduğunu görmedim. İddianamede giriş kopyala-yapıştır şeklinde yapılmış. İddianame, gazeteci olarak haber verme hakkımı kullandığım faaliyetlerimden ibaret. Suç olan tek şey iddianamede bunların yer alması ve o suçun faili ben değilim çünkü, iddianameyi ben hazırlamadım. Ülkemi terk etmek gibi bir niyetim yok ki zaten gözaltına alınmadan bir gün önce İtalya'dan dönmüştüm. İddianamede ne suç var ne de delil… Seyahat hakkımı kullanabilmek için yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum."

AVUKATLARDAN "HUKUKA AYKIRI YARGILAMA" ELEŞTİRİSİ

Akgül'ün ardından söz alan avukatları da iddianamenin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu. Avukat Veysel Ok, "İddianamenin hukuka aykırı yazılması, bu yargılamayı da hukuka aykırı hale getirmiştir. Savcılık iddianameyi taraflı yazmıştır. Müvekkilin aleyhine tek bir belge yoktur" dedi.

Bir diğer avukat Batıkan Erkoç ise, Akgül'ün 16 Ekim Perşembe günü Berlin'de düzenlenecek bir ödül törenine katılması için gönderilen davetiyeyi mahkemeye sunarak, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Gazeteci Elif Akgül'e tahliye

Avukat Tora Pekin de savcılığın taleplerini "ezbere iş" olarak nitelendirerek, "Akgül'ün tensiple tahliye edildiği gün savcılık itiraz etti, tutuklu yargılanmasını istedi. Yani savcılık, alerjilerine iyi gelmeyen sağlık sorunları yaşayan birinin oraya geri dönmesini istemiş. Adli kontrol devamı isteyen savcılık yine ezbere iş yapıyor. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

DURUŞMA 4 ARALIK'A ERTELENDİ

Savunmaların ardından mütalaasını sunan duruşma savcısı, dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için tarafına gönderilmesini ve sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamını talep etti. Kısa bir aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Elif Akgül hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devam etmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 4 Aralık tarihine ertelendi.