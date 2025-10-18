Fırtına Vadisi'nde kaçak yapılara kepçe vuruldu

Rize’de dere yataklarına yapılan ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılar yıkılıyor. 2024 yılı Mayıs ayında başlatılan uygulamalar kapsamında şimdiye kadar toplam 58 yapının yıkıldığı belirtildi. Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerindeki Fırtına Vadisi’nde izinsiz ve taşkın riski taşıyan yapıların kaldırılmasına yönelik denetimlerin sürdüğü vurgulandı dere yatağı üzerinde veya çevresinde yıkım kararı verilen 58 yapının yıkıldığı hatırlatılırken, bu çalışmaların kent genelinde devam edeceği bildirildi.​​​​​​​

Taşkın riskinin azaltılması ve yurttaşların güvenliğinin sağlanması amaçlandığı vurgulandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Fırtına vadisinde başlatılan yıkımların kent genelinde süreceği bilgisine yer verilen açıklamada, “Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi’nde izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan denetimler sonucunda dere yatağı üzerinde veya çevresinde risk teşkil eden tüm yapılar tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. Fırtına Vadisi’nde başlatılan bu örnek uygulama, Rize’nin tüm vadilerinde ve turizm alanlarında aynı kararlılıkla devam edecektir. Amacımız; bölgenin doğal güzelliklerini korumak, taşkın riskini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır” ifadeleri yer aldı.