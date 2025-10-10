Fındıklı'da 10 Ekim anmasına polis engeli

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 10’uncu yılı dolayısıyla Fındıklı Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Cumhuriyet Caddesi’ndeki Arkadaş Kırtasiye önünde toplanan yurttaşlar, Atatürk Parkı’nda bulunan İnsan Hakları Anıtı’na yürümek istedi. Ancak polis, yürüyüşe izin vermedi.

10 Ekim Gar Katliamının üzerinden 10 yıl geçti: Hayatını kaybeden yurttaşlar için adalet çağrısı!

Yürüyüşe katılan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu polisin engeline tepki gösterdi.

Milletvekili Ocaklı, polis memurlarına, eylemin anayasal hak olduğunu hatırlatarak, “Kanunsuz emirlere uymayın. Bizim dokunulmazlığımız var, halk yasal hakkını kullanarak yürümeye devam edecek” dedi. Polisin suç işlediğini belirten Ocaklı, yurttaşlarla birlikte barikata doğru yürüdü. Ancak polis, uzun süre boyunca grubun ilerlemesine izin vermedi.

Duruma tepki gösteren Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı Kaymakamı’nı hedef alarak şunları söyledi:

“Sayın Emniyet Müdürüm, Fındıklı’da 6 yıldır polisle karşı karşıya gelmedik, gelmiyoruz da. Daha 2 gün önce Filistinli çocuklarımız için yürüdük, neredeydiniz? Utanın! Sayın kaymakam, sayın vali… Biz Filistinli çocuklar için yürürüz. Bizim çocuklarımız bugün IŞİD yani Hamas tarafından katledildi. Bizi yürütmek istemeyen kaymakam Fındıklı’nın huzurunu bozuyor.”

OCAKLI: BU HALKA BU YOLU KAPATAMAZSINIZ

CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı ise şunları söyledi:

"10 Ekim Ankara gar katliamının anmasını yapmak üzere her zaman Fındıklıların yürüdüğü yolda arkamda gördüğünüz insanlarla anmak üzere buradayız. Fındıklı halkı burada gördüğünüz polis memurları, Emniyet müdürü marifetiyle bu yolu kapatıp yürümeyi engelliyor. Aramızda ciddi bir didişme oldu, yasama dokunulmazlığı hakkımı kullanarak, ben şimdi buradan yürüyeceğim, bu polis memurları ve bize izin vermeyen, valiye, Emniyet müdürüne, suç işlememelerini hatırlatıyorum, bu halka bu yolu kapatamazsınız bu halk yine da hakkını kullanır, ben şimdi yolu açmak üzere yürüyorum."

Ocaklı, daha sonra polis memurlarına, "Yolu açar mısınız, suç işliyorsunuz arkadaşlar, Emniyet Müdürü bu yolu açar mısınız? Bu yolu açmasanız bu halk yürüyecek büyük bir kavgaya sebep olacaksınız. Büyük bir kavgaya sebep olmayın, kanunsuz emirlere uymayın. Emniyet Müdürü beni duy. Açmazlarsa bu yolu biz açacağız arkadaşlar" diyerek emniyet yetkililerine seslendi.

Yaşanan arbedenin ardından ilçe emniyet müdürü olay yerine gelerek milletvekillerine yürüye bileceklerini söyledi. Kalabalık vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi boyunca sloganlar eşliğinde yürüyerek Atatürk parkında bulunan İnsan Hakları anıtına yürüdü.