Festival için geri sayım başladı: Haluk Levent’ten Fatma Turgut’a kadar...

Festival için geri sayım başladı: Haluk Levent’ten Fatma Turgut’a kadar...
Yayınlanma:
4. Uluslararası Tarsus Festivali için geri sayım başladı. İlber Ortaylı’dan Nasuh Mahruki'ye, Haluk Levent’ten Fatma Turgut’a kadar birçok isim, Mersinlilerle bir araya gelecek.

7-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek 4. Uluslararası Tarsus Festivali, şehrin dört bir yanında sanattan çocuk oyunlarına, söyleşilerden uluslararası halk oyunları gösterilerine ve ünlü sanatçıların konserlerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Festival çerçevesinde gün boyu devam edecek etkinlikler arasında çocuklar için kukla yapımı atölyeleri ve tiyatro gösterileri yer alırken; dans performansları, sanat sergileri ve her yaşa hitap eden birçok etkinlik de olacak.

Festival boyunca söyleşilerde; İlber Ortaylı, Nasuh Mahruki, Güven İslamoğlu, Danilo Zanna, Nihat Sırdar, Güçlü Mete, Ümit Aydınoğlu, Orkun Olgar, Selçuk Şirin, Ayşegül Çoruhlu ve Ateş İlyas Başsoy gibi isimler yer alacak.

ilber-ortayli.webp

Fethiye Yeşilçam'ın efsaneleri ile buluşuyorFethiye Yeşilçam'ın efsaneleri ile buluşuyor

7 Kasım Cuma saat 17.30’da gerçekleşecek festival korteji ile etkinliklere başlangıç yapılacak. Festival, aynı gün sahne alacak Haluk Levent ve 8 Kasım Cumartesi günü sahne alacak Fatma Turgut ile taçlanacak.

haluk-levent.jpg

MasterChef yarışmacıları Hasan Biltekin, Akın Kızıltaş, Alican Sabunsoy, Ezgi Yıldırım ve Onur Üresin, festival süresince özel tatlılar ve yöresel yemekleriyle, gastronomi tutkunlarına özel bir deneyim sunacak.

Kaynak:ANKA

Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Türkiye
Soylu o iddialara çok kızdı!
Soylu o iddialara çok kızdı!
Depremde 152 kişi can vermişti! Valilikten 3 kamu görevlisi için soruşturma izni
Depremde 152 kişi can vermişti! Valilikten 3 kamu görevlisi için soruşturma izni
Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti
Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti