Festival için geri sayım başladı: Haluk Levent’ten Fatma Turgut’a kadar...

7-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek 4. Uluslararası Tarsus Festivali, şehrin dört bir yanında sanattan çocuk oyunlarına, söyleşilerden uluslararası halk oyunları gösterilerine ve ünlü sanatçıların konserlerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Festival çerçevesinde gün boyu devam edecek etkinlikler arasında çocuklar için kukla yapımı atölyeleri ve tiyatro gösterileri yer alırken; dans performansları, sanat sergileri ve her yaşa hitap eden birçok etkinlik de olacak.

Festival boyunca söyleşilerde; İlber Ortaylı, Nasuh Mahruki, Güven İslamoğlu, Danilo Zanna, Nihat Sırdar, Güçlü Mete, Ümit Aydınoğlu, Orkun Olgar, Selçuk Şirin, Ayşegül Çoruhlu ve Ateş İlyas Başsoy gibi isimler yer alacak.

Fethiye Yeşilçam'ın efsaneleri ile buluşuyor

7 Kasım Cuma saat 17.30’da gerçekleşecek festival korteji ile etkinliklere başlangıç yapılacak. Festival, aynı gün sahne alacak Haluk Levent ve 8 Kasım Cumartesi günü sahne alacak Fatma Turgut ile taçlanacak.

MasterChef yarışmacıları Hasan Biltekin, Akın Kızıltaş, Alican Sabunsoy, Ezgi Yıldırım ve Onur Üresin, festival süresince özel tatlılar ve yöresel yemekleriyle, gastronomi tutkunlarına özel bir deneyim sunacak.