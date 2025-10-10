Fener Rum Okulu'na tahliye yazısı gitti: MEB 'boşaltın' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül'deki Beyaz Saray ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile 1971'den beri kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasını konuşmuştu.



Erdoğan, okulun yeniden açılması için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını belirtirken, azınlık okullarından bir haber daha geldi.

MEB 'BOŞALTIN' DEDİ

İstanbul Balat'ta bulunan ve Türkiye'nin en köklü okulları arasında gösterilen Fener Rum Erkek Lisesi'ne talimat yazısı gönderen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle binanın 90 gün içinde boşaltılmasını istedi.

Kendilerine daha önce bir haber verilmediğini ve zor durumda kaldıklarını belirten okul müdürü Dimitri Zotos, Agos'a yaptığı açıklamada yeni bir okul binası aradıklarını söyledi.

Zotos şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de bütün okulların depreme dayanıklılık çalışması yaptırması gerekiyor. Bu da bayağı maliyetli bir çalışma. Bizim bu maliyeti karşılayabilecek bütçemiz yoktu, bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurduk. 2023’te Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in okulumuza yaptığı ziyarette durumu kendisine ilettik. Kendileri ilgi gösterdi. Testi yaptırmamız gerekiyordu çünkü sürekli karşımıza çıkıyordu. Bakanlık talebiyle, İstanbul Valiliği’nin desteğiyle çalışmalar yapıldı. Ancak bu yeni gelişme, Eylül ayının ortalarında meydana geldi. Böyle bir ihtimalin olabileceğini düşünüyorduk fakat durumun ciddi olabileceğini, okuldan çıkmamızı gerektirecek kadar olabileceğini düşünmüyorduk. Yasal süreç içerisinde okulu boşaltıp, başka bir binada eğitime devam etmemiz istendi.”

90 gün içerisinde yeni bir binaya geçmeleri gerektiğini söyleyen Zotos, “Öğrencileri mağdur etmek istemiyoruz, önceliğimiz bu” dedi.

Fener Rum Okulu Vakfı’nın, bina güçlendirme çalışmalarını karşılayabilecek güçte olmadığını belirten Zotos, konunun Rum toplumu içerisinde bilindiğini söyledi ve şöyle konuştu:

“Cemaatimiz içerisindeki bütün kurumlara durumu ilettik. İnsanlar bilgi sahibi, bununla ilgili maddi kaynağımızın yeterli olmadığını toplum içerisinde vakıf işleriyle uğraşan kişiler tarafından bilinir.”

Rum toplumunun 2 bin 500’e kadar gerilemesi nedeniyle yıllar içerisinde çok sayıda Rum okulu, öğrenci azlığı nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Günümüzde kapanan Rum okulları, çeşitli kültür-sanat aktivitelerine ev sahipliği yapmakta. Kullanılmayan çok sayıda okul binalarının olduğunu söyleyen Dimitri Zotos, “Biz, okulumuzdan çıkıp fiziki şartları uygun olmayan bir okul binasına geçmek de istemiyoruz. Depremsellik analizi olarak binanın eğitime uygun olması gerekir” dedi.

"ALTERNATİFLERİ HENÜZ MASAYA YATIRMAK İSTEMİYORUZ"

Zotos, her türlü ihtimali düşündüklerini, sorunun toplum içerisinden hallolmaması halinde farklı planları da olduğunu ancak bunu şu an dile getirmek istemediklerini ifade etti. Zotos, “Çözümü kendi cemaatimiz içerisinde aramalıyız. Eğer çözemezsek her kapıyı çalacağız” açıklamasını yaptı.

Bu yıl Fener Rum Okulu’nun ortaokul bölümüne bu yıl yeni öğrenci kaydı yapılmadı. Agos’un haberinin ardından okul, bir yeni kayıt aldı. Okul şu an 31 öğrenciyle eğitim hayatına devam ediyor. “Veliler çocuklarının kaydını başka bir Rum okuluna almayı düşünüyorlar mı” sorusuna ise Zotos, şu yanıtı verdi:

“Biz şu anda bir çözüm arayışı içerisindeyiz. Öncelikli amacımız, 571 yıl boyunca açık olan Fener Rum Okulu’nun eğitim faaliyetine aynı tabela ile devam etmesidir. Fakat bunu sağlayamadığımız anda alternatif çözümlerimiz var, henüz masaya yatırmak istemiyoruz. Öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde çözüm bulacağız.”