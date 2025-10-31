Fatih Erbakan seçim ittifakına yeşil ışık yaktı: İki partiye göz kırptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve ittifak tartışmalarına yanıt verdi.

"Bizim en önemli sloganımız ve hedefimiz aynı zamanda yargıda ve paylaşımda adaletin sağlanmasıdır. İnancımız da bunu gerektiriyor ama bu üç alanda da maalesef adalet olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullanan Erbakan, "Bir defa paylaşımda adalete bakarsanız asıl imkanlar kamudaki israfa, lüks ve şatafata gidiyor, imtiyaz holdinglere ve faize gidiyor. Emekliye, memura çiftçiye köylüye imkan kalmıyor. Yargıda adalete baktığımızda da muhalefete ayrı hukuk iktidara ayrı hukuk uygulanıyor. Biz 'kimse suçludur suçsuzdur' demiyoruz. Yargı süreci devam etsin ama bu yargı sürecinin siyasi etkilerden bağımsız olması lazım, adil bir yargılama olması lazım.” sözlerini sarf etti.

“ADALETSİZLİK ÖYLE BİR NOKTADA Kİ…”

Sözlerinin devamında, “İktidar partisinin belediye başkanının 98 tane dosyası varken onun hepsine takipsizlik verip de muhalefet partisine gelince bir aksiyon alınması dediğim gibi yargıda adalet olmadığını, çifte standart olduğunu ve iktidara ayrı muhalefete ayrı hukuk uygulandığını gösteren bir durum!” diyen Erbakan, “Adaletsizlik öyle bir noktaya geldi ki bizim Giresun’da bir beldede belediye başkanlığı kazandık. O Giresun’daki beldenin bağlı olduğu ilçenin belediye başkanı iktidar kanadından ve beldenin suyunu kesti. Giresun’da Ören beldesi ve belediye başkanımız adamcağız perişan oldu ve en sonunda istifa etti. Burada esas olarak cezalandırılan halk. Hani millet iradesi diyorduk sandık diyorduk” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM İTTİFAKI YAPILABİLİR”

Milli Görüş gömleğini giymenin Türkiye’nin borçlanmasını önlemek demek olduğunu ifade eden Erbakan, “Milli Görüş’ün olmazsa olmazlarından bir tanesi denk bütçenin yapılması ve faiz ödemelerinden Türkiye’nin kurtarılması demektir. Milli Görüş’ün asıl temeli paylaşımda adalet, yönetiminde adalet ve yargıda adaletin sağlanmasıdır” dedi.

“Tabii biz Milli Görüş gömleğini 2023 seçimlerinde tekrar bunlara giydirelim diye çok uğraştık ama maalesef başarılı olamadık. Mutabakat metninde aslında bizim yazdıklarımız Milli Görüş’ün gerekleriydi. Denk bütçe yapılsın, imtiyazlılara haksız kaynak aktarılmasın, kaynaklar milli kaynak paketleri ile üretilerek emekliye, memura, çiftçiye köylüye verilsin. Önce ahlak ve maneviyat anlayışına dönülsün” sözlerini sarf eden Fatih Erbakan, “Bunları imzaladılar ‘peki’ dediler ama maalesef arkasından aynı tas aynı hamam devam ettiler ve Milli Görüş gömleğini belki de son kez giyinme şansını da böylece kaybettikleri için biz de zaten Cumhur İttifakı içerisinde olmayacağımızı ifade ettik." açıklamasında bulundu.

İttifak tartışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Erbakan, "İki kutuplu bir siyaset olmaması gerektiğini, güçlü bir üçüncü alternatifin olması gerektiğini eskiden beri ifade ediyoruz. Bunun için de Saadet Partisi ve Gelecek Partisi gibi Milli Görüş fikriyatına yakın partilerle bir seçim ittifakı yapılabilir bir sinerji oluşturabilir. Vatandaş da istiyor, tabanlarımız da istiyor ancak şu ana kadar resmi olarak bitmiş bir şey yok" sözlerini sarf etti.

“CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞIM”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasını doğru bulmadığını belirten Erbakan, kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruyu ise "Olacağız, bunu zaten ifade ettik. 2023 seçimlerinde adaylıktan çektik, herhangi bir ismi destekliyor olmamızın çok olumlu bir davranış olacağını düşünmüyorum" ifadeleriyle yanıtladı.